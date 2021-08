GTA Online Tuners a des fans qui tournent en rond pendant des jours

Los Santos Tuners, la dernière grande mise à jour de Grand Theft Auto Online, a donné au MMO-lite de Rockstar une ambiance Fast and Furious. Mais maintenant que la fumée des pneus s’est dissipée, beaucoup sont frustrés par la quantité de broyage nécessaire pour tout déverrouiller. Et certains ont recours à des élastiques, des piles et d’autres astuces et outils pour passer au niveau supérieur tout en restant AFK pendant des heures et des heures, remplissant les halls de joueurs stupides marchant en rond.

La mise à jour des Tuners de GTA Online a été bien accueillie par les joueurs qui font des courses et des rencontres de voitures non officielles depuis des années maintenant. Cependant, le nouveau système de réputation des syntoniseurs des syntoniseurs n’a pas été aussi célébré compte tenu du temps qu’il faut pour gagner ses récompenses et progresser.

Devenir membre de Car Meet vous rapporte un « Tuner XP » qui augmente votre compteur de répétitions, débloquant de nouveaux éléments comme des pièces de voiture. Mais pour obtenir certaines choses, vous devrez beaucoup passer au niveau supérieur. Le système de représentant du tuner atteint son maximum au rang 1000, bien que la plupart des déverrouillages auxquels les joueurs se soucient soient déverrouillés à environ 100. Mais même atteindre ce niveau prendra beaucoup de temps car le seul moyen de l’augmenter consiste à tester de nouvelles voitures, à participer dans les courses de tuner, ou traîner à la rencontre automobile. Beaucoup se sont accrochés à cette dernière partie, après avoir réalisé qu’elle pouvait être exploitée pour l’expérience.

Les joueurs ont rapidement réfléchi à des moyens de faire marcher leur personnage dans le jeu sans intervention humaine directe, vous permettant peut-être de vous déplacer tout en dormant ou en travaillant. Théoriquement, vous pourriez moudre certains de ces embêtants Tuner XP pendant des jours à la fois. C’est la pratique de l’AFKing et ce n’est pas une nouveauté dans GTA Online. De nombreux joueurs, moi y compris, le font depuis des années dans divers jeux. Mais la mise à jour Tuners a des lobbies remplis d’AFKing afin que les joueurs puissent déverrouiller certaines des pièces de voiture de niveau supérieur.

Comme l’a remarqué le populaire joueur de GTA Online Dirty_Worka, de nombreuses réunions de voitures publiques sont remplies de joueurs aléatoires faisant des cercles sans fin. J’ai remarqué cela il y a quelques jours en courant dans une voiture pour une autre raison, bien qu’à l’époque je n’y ai pas pensé.

Sur Reddit et sur YouTube, vous pouvez trouver diverses méthodes et stratégies pour la mise à jour AFKing for the Tuners. Selon la plate-forme, vous pouvez utiliser des élastiques sur des sticks analogiques, retourner votre manette et utiliser son poids pour maintenir les sticks et les boutons, ou peut-être la méthode la plus intelligente et la plus bizarre : placer une seule batterie sur votre clavier.

Ce qui est intéressant, c’est qu’avec cette nouvelle mise à jour de Tuners, les développeurs de Rockstar Games semblent en fait restreindre certaines méthodes AFK. Les joueurs rapportent qu’ils se font maintenant expulser lorsqu’ils passent à l’AFK tout en regardant la télévision dans leurs appartements ou leurs entreprises. Même si cette vieille méthode fonctionnait, cela n’aurait pas d’importance. Les joueurs souhaitant atteindre le niveau Tunker de rang 100, 500 ou plus ne peuvent gagner de l’XP qu’à la rencontre automobile ou lors de la course dans les tramways nouvellement ajoutés. Ainsi, les joueurs d’AFK remplissent les halls d’accueil des voitures, faisant parfois des cercles, ou utilisant parfois une astuce pratique qui vous permet de traîner dans un menu après avoir quitté la piste d’essai de la voiture. Les deux méthodes fonctionnent, mais elles prendront beaucoup de temps. Sur la base de certains calculs, cela pourrait vous prendre des jours pour atteindre les niveaux les plus élevés en utilisant ces méthodes AFK. Les joueurs ont signalé qu’après le niveau 100, la quantité d’XP dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur rend ces méthodes beaucoup moins utiles.

Bien sûr, si vous êtes occupé à aller à l’école ou à travailler, c’est bien de gagner potentiellement quelques rangs pendant que vous vivez votre vie. Mais je voudrais également souligner que je ne pense pas que Rockstar ait l’intention de faire passer autant de temps et d’efforts à essayer de trouver des moyens de NE PAS jouer à GTA Online.

Cependant, je ne pense pas que laisser votre console fonctionner pendant des heures ou même des jours à la fois juste pour débloquer des travaux de peinture et des jantes dans le jeu en vaille la peine. Il est probablement préférable de jouer quand vous le pouvez et de ne pas vous soucier de tout obtenir le plus rapidement possible.