GTA Remastered Trilogy ruine San Andreas en supprimant le brouillard

Quand j’étais plus jeune, je me souviens avoir pensé que la carte du classique GTA San Andreas de Rockstar était énorme. C’était certainement le cas, en grande partie grâce au brouillard qui obscurcit la vue. Eh bien, tout ce brouillard a disparu dans la nouvelle collection de trilogie remasterisée, et le monde entier se sent minuscule et triste.

Lorsque Grand Theft Auto San Andreas est sorti en 2004 sur PS2, cela ressemblait au plus grand jeu jamais réalisé. Je me souviens d’avoir passé des années de ma vie dans ce jeu, de le rejouer, d’explorer le monde, de chercher des mystères et de prétendre être un chauffeur de camion ou un campeur. Ce qui a permis de « vivre » dans ce monde numérique, c’est la taille de la carte. À l’époque, cela semblait incroyablement énorme. Los Santos, la ville dans laquelle vous avez commencé, avait l’impression d’être à des centaines de kilomètres des autres grandes villes du jeu, Las Venturas et San Fierro. Conduire vers ces villes était un voyage en voiture vers des endroits lointains.

Mais en réalité, la carte n’est pas si grande et s’appuie plutôt sur quelques astuces pour la faire apparaître beaucoup plus grande. La façon dont Rockstar a réussi cela impliquait plusieurs choses, y compris des routes sinueuses et sinueuses qui rendaient plus long pour aller n’importe où, et l’utilisation d’espace vide entre les villes que vous étiez obligé de traverser. Mais la clé principale pour obtenir l’illusion de la grande carte de San Andreas réside dans l’utilisation judicieuse du brouillard par le jeu. En partie une limitation technique, le brouillard bloque la plupart du monde de votre vue immédiate, permettant à la PS2 de rendre moins de choses à l’écran. Mais Rockstar a également conçu la carte et ses villes autour de ce brouillard. Donc, le désactiver – ce que les gens ont déjà fait sur le PC chaque fois qu’ils veulent partager une capture d’écran de l’ensemble de la carte – n’est pas une bonne idée. Il prive le monde de sa taille et donne à San Andreas l’impression d’être un petit parc à thème.

Pourtant, la trilogie remasterisée cette semaine fait exactement cela. Alors maintenant, vous pouvez littéralement voir le mont Chiliad soi-disant lointain depuis la maison de CJ. Lorsque vous vous tenez sur un grand bâtiment à Los Santos, vous pouvez maintenant voir à la fois Las Venturas et San Fierro, et cela a l’air terrible ! Voir les lignes nettes entre le désert et l’herbe sans brouillard doux pour aider à masquer la transition donne l’impression d’être sur une carte Fortnite.

Selon Rockstar, tout s’est déroulé comme prévu. Dans une interview avec TheGamer, le producteur de Rockstar Rich Rosado a expliqué que « pouvoir repousser cette distance et voir plus de la ville » n’était pas possible sur PS2, mais uniquement dans ces nouveaux remasters.

« Le simple fait de pouvoir voir jusqu’au bout d’une rue », a déclaré Rosado, « et de voir les gens se déplacer et les voitures monter et descendre, ajoute un sentiment d’échelle et de majesté au monde. »

Le truc, c’est que ce n’est pas tout à fait inexact. Dans GTA III et Vice City, désactiver le brouillard et augmenter la distance de dessin aide beaucoup à rendre ces villes plus grandes et plus réelles. Le fait de pouvoir voir tous les grands gratte-ciel de l’autre côté de la rivière dans GTA III donne l’impression d’être une véritable récréation de New York. Et oui, voir des piétons et des voitures au loin ajoute au sens de la vie et du mouvement dans les villes qui, sur la PS2, semblaient vides et morts.

Mais à San Andreas, un jeu avec plusieurs villes censées être éloignées les unes des autres, le brouillard aurait dû rester allumé. Ou au moins une option pour l’activer ou le désactiver. Parce que dans ce jeu, le monde entier se sent tout petit et faux.

Au cours de cette même interview avec TheGamer, Rosado a ajouté qu’enlever le brouillard était en fait une bonne chose parce que, « C’est comment [Rockstar] J’espérais que le jeu aurait regardé à l’époque sur ce matériel. Je trouve que c’est très difficile à croire.