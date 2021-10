GTA : San Andreas débarque sur l’Oculus Quest 2

Une nouvelle version à la première personne de GTA : San Andreas a été annoncé et arrive exclusivement sur Oculus Quest 2. Initialement annoncé lors de Connect 2021 et plus tard écrit sur un article de blog officiel d’Oculus, le jeu est actuellement en développement pour la plate-forme sans date de sortie en vue.

Alors que GTA: San Andreas a bien sûr déjà été porté sur différentes plateformes de jeux vidéo, cette nouvelle version du jeu d’action-aventure populaire sera la première fois que le titre sera jouable en VR. Il est à noter que grâce à des mods tiers, il a été possible de jouer à des jeux tels que GTA 5 sur des casques VR, mais c’est la première fois qu’un jeu de la série sera disponible à titre officiel.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Parallèlement à GTA: San Andreas, il a été annoncé qu’Oculus s’associerait à l’équipe de Vertigo Games, les développeurs de titres VR tels que Arizona Sunshine et Unplugged, pour cinq nouveaux titres. Des mises à jour ont également été annoncées pour Beat Saber et Population: One annoncées à Connect 2021, parallèlement à la révélation d’un nouveau jeu Blade & Sorcery destiné exclusivement à l’Oculus Quest 2.

Notre rédacteur en chef Tom Orry a passé un bon moment avec l’Oculus Quest 2 en novembre 2020, allant jusqu’à dire « J’ai maintenant utilisé la PS5 et la Xbox Series X, et bien que je les aime et pense qu’ils sont les deux vont offrir des expériences incroyables, ni l’un ni l’autre ne m’a ébloui comme le Quest 2. «

Cette annonce d’une version VR exclusive de GTA: San Andreas intervient peu de temps avant la sortie le 11 novembre de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Cette collection de versions remasterisées de GTA 3, GTA: Vice City et GTA: San Andreas devrait sortir sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Switch.