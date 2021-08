GTA San Andreas Remastered : 5 choses qu’on veut voir

Une trilogie remasterisée de jeux Grand Theft Auto semble arriver sur les consoles de génération actuelle, avec Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto: San Andreas tous prêts à être inclus.

Alors que des rumeurs circulent depuis un certain temps maintenant, Kotaku semble avoir obtenu la confirmation de certaines sources internes que ces classiques remasterisés débarqueront sur PS5, Xbox Series X et même Nintendo Switch, avec un mélange de « nouveaux et anciens graphismes » qui conserve la sensation des titres originaux tout en les rendant probablement un peu plus faciles à regarder pour le public moderne.

C’est cependant San Andreas qui semble attirer le plus l’attention – ce qui n’est pas une surprise. Il a été acclamé par la critique à sa sortie et est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux de tous les temps – même si la violence, les tropes de gangsters et les cinématiques sexuelles offrent beaucoup de fourrage aux détracteurs de la série.

Son monde ouvert libérateur a réussi à se passer d’écrans de chargement (intérieurs mis à part), donnant une impression d’échelle et de liberté à sa ville ravagée par le crime bien avant que Breath of the Wild n’arrive sur les lieux. C’était également le premier jeu GTA à introduire les fonctionnalités RPG légères qui sont si normales dans la série aujourd’hui, vous permettant de personnaliser l’apparence de votre personnage et de l’entraîner à des compétences spécifiques.

Avec GTA San Andreas remasterisé probablement en route, nous nous sommes alors demandé ce que nous voulions vraiment voir du classique mis à jour – étant donné que nous ne savons pas combien de temps il faudra avant GTA 6 – et comment Rockstar pourrait vraiment s’améliorer sur un jeu qui est déjà une réalisation presque parfaite de la formule GTA.

1. Points de contrôle

(Crédit image: Rockstar Games)

Ce qui est le pire dans les jeux PS2 GTA, ce sont leurs paramètres de difficulté imprévisibles. Certaines missions sont beaucoup plus difficiles que d’autres – et la série est notoirement avare en points de contrôle, vous laissant plutôt mourir et prendre un taxi pour retourner au lieu de la mission pour recommencer à Vice City et San Andreas. Certains points de contrôle facultatifs qui redémarrent rapidement la mission et donnent à CJ le même inventaire seraient les bienvenus dans ce jeu.

2. Un curseur de difficulté en option

(Crédit image: Rockstar Games)

Les puristes détestent ajouter des paramètres de difficulté aux anciens jeux, mais San Andreas pourrait vraiment les utiliser. Ce serait bien de contrôler les paramètres du jeu, comme la mort des PNJ, la santé de CJ ou la générosité des ramassages de munitions dans le jeu. Cela semble peu probable si Rockstar veut simplement préserver ce qui a fait des jeux PS2 ce qu’ils étaient – ​​mais cela pourrait aider à atténuer les parties du jeu qui datent mal, comme les commandes de tir frénétiques et désordonnées. Ils allaient bien pour 2004, mais dans une ère de jeu de tir post-couverture, ce sera un travail difficile à moins que vous ne puissiez faire quelque chose pour rendre le jeu un peu plus facile.

3. La musique originale

(Crédit image: Rockstar Games)

Les restrictions des droits musicaux de GTA sont le fléau de ces jeux plus anciens – d’où la façon dont les rééditions numériques actuelles de Vice City ne comportent pas « Billie Jean » de Michael Jackson, un élément fondamental du démarrage de ce jeu. San Andreas a également été touché par la musique manquante dans les versions ultérieures, avec des titres comme “Killing in the Name of” de Rage Against the Machine et “Express Yourself” de NWA retirés du jeu. Aucune réédition ne serait complète sans le retour de toutes ces chansons.

4. Des contrôles plus réactifs

(Crédit image: Rockstar Games)

S’il y a une critique valable qui peut être adressée aux titres de Rockstar en général, c’est que ses jeux ont tendance à comporter des commandes lourdes, parfois insensibles. GTA 5 et Read Dead Redemption 2 sont tous deux coupables de donner à votre personnage l’impression que vous manipulez parfois un objet immobile. Ce serait donc formidable si GTA San Andreas Remastered corrigeait cette plainte de longue date. Il est possible de rendre le mouvement d’un personnage réaliste sans un décalage d’entrée inutile, donc si Rockstar peut résoudre ce problème, le jeu sera beaucoup plus amusant à jouer en conséquence.

5. Retour des codes de triche

(Crédit image: Rockstar Games)

L’expérience de San Andreas ne serait pas complète sans un retour des nombreux codes de triche du jeu, permettant aux fans endurcis de réutiliser leurs raccourcis préférés pour la santé, l’argent ou l’accès anticipé aux armes. Voici une astuce, cependant – alors que ‘STICKLIKEGLUE’ prendra largement le volant pendant que vous conduisez, le jeu est probablement un peu plus amusant si vous vous laissez tomber sur une chose étrange.

