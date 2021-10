GTA San Andreas Remastered se dirige vers le Xbox Game Pass

Yo mon frère, tu es allé sur PS Now ? Je vais sur Xbox Game Pass.Capture d’écran : Rockstar / Google Play Store

Parallèlement à l’annonce de la sortie de Grand Theft Auto: The Trilogy, un ensemble remasterisé des trois premiers jeux GTA 3D, le 11 novembre, Rockstar a révélé furtivement que GTA: San Andreas sortira également sur Xbox Game Pass le même jour. Oh, et GTA III arrivera bientôt sur PlayStation Now également.

Dans le communiqué de presse annonçant la collection, Rockstar Games a précisé que les abonnés Xbox Game Pass peuvent accéder à l’édition définitive de Grand Theft Auto: San Andreas le 11 novembre. Pendant ce temps, Grand Theft Auto III: l’édition définitive sortira sur PlayStation Now le 7 décembre.

Bien sûr, c’est à côté de l’intégralité de Grand Theft Auto: The Trilogy, qui comprend des remasters de GTA III, Vice City et San Andreas dans un seul package pour 60 $. Il semble que seul San Andreas soit disponible sur Xbox Game Pass, ce qui signifie que vous devrez récupérer la collection si vous voulez les deux autres jeux GTA.

Les trois jeux sont sortis à quelques années d’intervalle : III lancé en 2001, Vice City abandonné en 2002, et San Andreas est arrivé en 2004. San Andreas est peut-être le plus reconnaissable des trois, en tant que lieu fictif de Los Santos. se trouve être la même ville dans laquelle se déroule GTA V. Bien qu’anciens, vous pouvez vous attendre à ce que les remasters présentent certaines améliorations nécessaires, comme un meilleur éclairage, des cartes améliorées et des détails environnementaux améliorés.

Les autres améliorations incluses dans la collection remasterisée sont des textures et des commandes haute résolution similaires à Grand Theft Auto V. La signification des « commandes de type GTA V » n’est pas exactement claire, mais vous pouvez probablement vous attendre à des mouvements et à une visée plus précis que ces jeux à l’origine.

Pendant que nous attendons tous de mettre la main sur l’une des meilleures entrées de Grand Theft Auto – toux, San Andreas, toux – vous pourriez faire pire que de consulter GTA Online, qui vient de recevoir une nouvelle mise à jour d’Halloween. Celui-ci voit des clowns tueurs et des voitures fantômes errer dans les rues, ainsi que toute une gamme d’autres apparitions effrayantes sur le thème du film.