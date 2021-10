GTA: The Trilogy – Definitive Edition coûtera 70 $, les versions physiques à venir en décembre – rapport

Rock star a enfin annoncé Grand Theft Auto : La trilogie — L’édition définitive, un jeu de collection GTA 3, GTA Vice City, et GTA : San Andreas, publié dans une collection. Mais les détails officiels de Rockstar sur le titre restent un peu minces. Heureusement, le secret de jeu le moins bien gardé de 2021 continue de révéler davantage de détails même après son annonce officielle.

Tout d’abord, nous avons une idée du prix de la collection. Retailer Base.com a ouvert les précommandes pour la collection The Definitive Edition la semaine dernière, avec un prix premium affiché à 70 $ / 70 £ sur PS5 et Xbox Series X/S (merci, Resetera).

Pour le moment, ce ne sont que des rapports – les listes auraient pu être publiées en tant qu’espaces réservés ou similaires – mais nous ne serons pas surpris si cela finit par être le prix final réel de la collection. Après tout, en mars 2021, Take-Two a de nouveau clarifié sa position sur l’augmentation des prix des jeux et a estimé que nous, en tant que consommateurs, sommes prêts pour des jeux à 70 $.

Cela fait également suite au précédent établi par des sociétés propriétaires et des détenteurs de plateformes comme Sony. Les versions PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One du jeu, cependant, sont répertoriées à un prix de 60 $ / 60 £.

Deuxièmement, nous avons vu que les versions physiques de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition pourraient arriver sur les tablettes d’ici décembre. Selon PPE, les versions de dernière génération de la collection seront disponibles sur les étagères d’ici Noël, avec d’autres versions en boîte du jeu débarquant en 2022.

Les sources de la publication polonaise indiquent que les versions PS4, Xbox One et Switch de la compilation sortiront physiquement le 7 décembre, les versions de nouvelle génération n’arrivant que plus tard.

Selon l’annonce officielle, nous avons entendu dire que la collection arriverait plus tard cette année pour les consoles et les PC, avec des versions mobiles du jeu à venir en 2022 – cela montre que Rockstar est prêt à échelonner les sorties dans une certaine mesure, de toute façon, donc nous ne serait pas surpris de voir les versions physiques et numériques obtenir également une sortie inégale.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sortira plus tard sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Rockstar Games Launcher sur PC. Les dates de sortie et les prix spécifiques n’ont pas encore été annoncés.