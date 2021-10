GTA: The Trilogy – Definitive Edition sortira numériquement en novembre suivi d’une sortie physique en décembre

Rockstar Games a fourni une date de sortie pour Grand Theft Auto : La Trilogie – L’Édition Définitive. Il est publié à la fois numériquement et physiquement.

La version numérique sortira le 11 novembre et l’édition physique arrivera le 6 décembre.

Les rapports indiquent que le jeu vous coûtera 70 $ dans les magasins, et la version numérique est maintenant disponible en pré-commande via le Rockstar Store.

Contenant GTA 3, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, The Definitive Edition proposera des « mises à niveau globales » et des améliorations de gameplay modernes telles qu’un système d’éclairage entièrement reconstruit; des ombres, des conditions météorologiques et des reflets améliorés ; modèles de personnages et de véhicules améliorés ; de nouvelles textures à plus haute résolution pour les bâtiments, les armes, les routes, les intérieurs et plus encore.

Il propose également une gamme d’améliorations environnementales, notamment un tout nouveau feuillage, des surfaces plus lisses et des distances de tirage accrues pour offrir un nouveau niveau de profondeur et de clarté dans le monde entier.

Rockstar dit que malgré les mises à niveau, les jeux conserveront « l’aspect et la convivialité classiques » des originaux.

Développé à l’origine par Rockstar Games, The Definitive Edition a été adapté pour les plateformes modernes par Grove Street Games à l’aide d’Unreal Engine, et arrive sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Rockstar Games Launcher sur PC .

Il arrivera également sur iOS et Android au cours du premier semestre 2022.