Après avoir mis le jeu hors ligne et l’avoir rendu injouable – même pour les joueurs qui l’avaient acheté et téléchargé – Rockstar a créé la version PC de GTA : La trilogie – L’édition définitive disponible pour jouer à nouveau.

Cela n’a vraiment pas été une expérience très fluide pour le dernier projet de remasterisation de Rockstar depuis son lancement la semaine dernière – Rockstar Games a retiré la version PC de GTA Trilogy: The Definitive Edition de la vente à la fin de la semaine dernière, citant des fichiers « involontairement inclus » dans le jeu comme raison de son retrait de la plate-forme.

« Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons d’améliorer et de mettre à jour les performances globales à mesure que nous avançons », a déclaré Rockstar dans un tweet, faisant référence aux problèmes en cours.

Certains des fichiers inclus dans le jeu, qui n’auraient pas dû l’être, incluent des morceaux de musique qui ne sont pas réellement inclus sur les stations de radio, des éléments du mini-jeu controversé Hot Coffee dans GTA: San Andreas, et plus encore. Il y avait aussi des notes de développement internes incluses dans les fichiers du jeu qui, supposément, n’étaient pas censées être vues par le public. Oups.

Le jeu est de retour en ligne maintenant, ce qui signifie que vous pouvez jouer à la trilogie sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et (encore une fois) le Rockstar Games Launcher sur PC.

Mis à part les fichiers non intentionnels, les joueurs ont signalé des problèmes de performances, des bugs, des erreurs, une compression audio, un rendu de visage étrange, moins de civils se promenant, un manque de brouillard, des problèmes de distance de rendu, de la pluie qui rend le jeu presque injouable, des fautes d’orthographe et de grammaire, et bien plus encore.

Notre propre Alex Donaldson a trouvé que revisiter la collection de titres était une expérience intéressante, et a noté que la trilogie PS2 GTA vieillissait pire qu’il ne l’avait imaginé – et le travail horrible que Grove Street Games a fait pour remasteriser les jeux n’a fait qu’empirer les choses.