GTA Trilogy a toujours un problème de voiture géante de 20 ans, selon les fans

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition a peut-être déchiqueté certains morceaux de signature des stations de radio de la série et peut, de presque toutes les manières imaginables, faire sonner le descripteur de « Definitive » comme une blague, mais à tout le moins – vous pouvez toujours créer une voiture invulnérable, ondulante et constamment enflée dans GTA III. Ce problème, contrairement à la pluie incroyablement laide du jeu, à la distance de tirage étrange et aux écrous arrondis, ne peut pas être imputé à un remasterisé précipité. C’est plutôt un vestige de la version originale de Grand Theft Auto III.

Le pépin, qui montre une voiture augmentant lentement en taille à mesure que le conducteur la bouge d’avant en arrière, est en fait la deuxième partie d’un pépin en trois parties qui rend les voitures immunisées contre les dommages causés par les collisions, ce que vous pouvez effectuer grâce à cette configuration impliquée.

Pour commencer, vous devez trouver un taxi. Trouver un taxi vous permettra d’entrer dans une mission de taxi, ce qui vous permettra à son tour de récupérer le passager dont vous aurez besoin plus tard. Une fois que vous êtes entré dans le taxi, maintenez R3 (le bouton de votre manette droite) enfoncé et quittez le véhicule tout en maintenant R3. Si vous montez dans un véhicule tout en tenant R3, vous pouvez commencer à utiliser n’importe quel véhicule comme taxi.

Une fois que vous avez commencé votre mission de taxi, prenez un passager et emmenez-le au broyeur de voitures à Harwood. Garez votre voiture avec la porte côté conducteur face au broyeur, puis sortez du véhicule. Avec un passager à l’intérieur, vous ne serez pas autorisé à sortir par sa porte, alors à la place, vous vous téléportez simplement. Le broyeur de voiture tentera alors de saisir le passager non-taxi, auquel vous devrez entrer dans le véhicule. Une fois que le jeu se rend compte que vous êtes dans la voiture, le concasseur laissera tomber la voiture et le glitch sera actif.

Votre voiture traverse désormais les objets hors terrain, y compris les bâtiments. Il augmentera également lentement en taille, ce qui peut être accéléré en le remuant rapidement pendant que vous conduisez. La voiture continuera à grandir jusqu’à ce que vous la réinitialisiez en tombant à travers la géométrie du monde.

Il y a une troisième partie beaucoup plus simple de ce problème. Une fois que votre voiture devient un fantôme, vous pouvez la ranger dans votre garage. Stocker une voiture fantôme dans votre garage réactivera sa collision d’objets, mais désactivera les dommages causés par la collision. Cela rend la voiture effectivement invincible, à moins de fusillades.