GTA Trilogy Definitive Edition aura des contrôles GTA 5 révèle une fuite

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – attendez-vous à une certaine modernisation (photo: Rockstar Games)

Rockstar ne fournit peut-être pas beaucoup de détails sur les remasters de GTA Trilogy, mais une nouvelle fuite promet des distances de tirage accrues et un nouvel éclairage.

Bien que Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition existe définitivement et qu’il existe une bande-annonce, c’est presque tout ce que nous en savons pour le moment, Rockstar Games étant généralement méfiant quant à ce qui a été modifié ou amélioré.

Nous ne connaissons toujours pas non plus de date de sortie, autre que fin 2021, et bien que cela reste un mystère, une nouvelle description de produit dataminée apporte un nouvel éclairage sur les remasters eux-mêmes :

‘Trois villes emblématiques, trois histoires épiques. Jouez aux classiques qui définissent le genre de la trilogie originale de Grand Theft Auto : Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas mis à jour pour une nouvelle génération, maintenant avec des améliorations globales, y compris un nouvel éclairage brillant et des améliorations environnementales, des textures haute résolution, des distances de dessin accrues, des commandes et un ciblage de style Grand Theft Auto 5, et bien plus encore, donnant vie à ces mondes bien-aimés avec de tous nouveaux niveaux de détail.

La description du produit a été découverte par dataminer alloc8or sur GTAForums, ainsi qu’une référence à une réduction de 10 $ sur votre prochain achat si vous achetez la collection remasterisée via le site Web de Rockstar.

Cela provenait d’une page du site d’assistance de Rockstar qui a maintenant été supprimée, bien que la raison pour laquelle Rockstar soit si secret à ce sujet soit en soi un mystère. Peut-être qu’ils le font juste par habitude et qu’ils ont oublié que les jeux ont 25 ans.

Le même dataminer a également divulgué la liste des réalisations du remaster, il ne fait donc aucun doute que tout cela est vrai, il s’agit simplement d’une annonce officielle.

S’il y a une explication au secret, il se peut que Rockstar n’ait pas encore décidé de la date de sortie exacte, peut-être à cause de problèmes avec les éditions physiques.

Les rumeurs suggèrent que les versions en boîte des éditions de nouvelle génération pourraient être reportées à l’année prochaine, bien que cela ne devrait pas affecter le lancement numérique.

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition sera lancé plus tard cette année sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC.

