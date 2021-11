GTA Trilogy est sur le point de recevoir le pire score d’évaluation des utilisateurs de Switch sur Metacritic

Comme vous l’avez probablement déjà entendu, ou peut-être même expérimenté vous-même, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition n’est vraiment pas génial. Avec des problèmes de fréquence d’images constants, de nombreux bugs et problèmes, une faible résolution et des visuels flous, et des pop-in vraiment horribles qui ruinent le gameplay, l’édition Switch est un mauvais port qui ne mérite vraiment pas ce nom « Definitive Edition ».

Ce n’est pas seulement l’édition Switch qui est un gâchis, cependant; L’éditeur Rockstar a été inondé de demandes de remboursement à la suite de mauvaises performances dans tous les domaines, et les frustrations des fans ont forcé le studio à promettre de futures mises à jour qui viseront à résoudre les problèmes. Si vous pensiez le récupérer par vous-même, quel que soit le système sur lequel vous jouez, vous voudrez peut-être reconsidérer pour le moment.

Avec tout cela, associé au statut élevé de la franchise, il n’est peut-être pas surprenant de voir que les fans bombardent le jeu de critiques terribles sur Metacritic. Au moment de la rédaction de cet article, la version Switch du jeu a un score utilisateur moyen de 0,5 sur 10 – seule la version Xbox One est moins bien lotie à ce stade avec une moyenne d’évaluation des utilisateurs de 0,4.

379 utilisateurs ont évalué le jeu au moment de la rédaction. (Image : métacritique)

Nous avons décidé de jeter un coup d’œil aux jeux Switch avec les critiques d’utilisateurs Metacritic les plus basses de tous les temps, constatant que les fans n’ont donné qu’à six jeux (sur 2158 !) Une note inférieure à celle de GTA Trilogy. Il convient de noter, cependant, que cinq de ces six titres n’ont reçu qu’une quinzaine d’avis d’utilisateurs au total de la part de joueurs mécontents, faisant de FIFA 21 le seul jeu de premier plan sur la liste.

FIFA 21 est la seule version de haut niveau à recevoir un pire score d’évaluation des utilisateurs sur Switch. (Image : métacritique)

En espérant que ces mises à jour promises arrivent assez rapidement – ​​et plus important encore, qu’elles fassent le travail.