GTA Trilogy : la version PC de Definitive Edition retirée, les clients demandent des remboursements

Rockstar Games a sorti la version PC de Trilogie GTA : L’édition définitive de la vente, et pendant près de deux jours, le lanceur était hors ligne.

Alors que le lanceur Rockstar a finalement été remis en ligne, la version PC du jeu n’est toujours pas disponible à l’achat sur le site Web de Rockstar, et ceux qui le possèdent déjà ne peuvent pas y jouer. Et on ne sait pas au moment de la presse quand le jeu sera remis en ligne.

Selon Rockstar, le jeu a été retiré en raison de certains fichiers « involontairement » inclus avec la version PC. Le studio travaille pour les faire supprimer, mais ce que sont ces fichiers, le studio ne l’a pas précisé.

Certains qui se sont trompés dans les fichiers du jeu suggèrent que le problème peut avoir quelque chose à voir avec des fichiers de musique qui sont toujours présents malgré l’expiration des licences. D’autres suggèrent que le problème est lié aux fichiers laissés dans le jeu qui incluent les commentaires des développeurs (via Eurogamer).

Le fait que le jeu soit injouable sur PC a poussé de nombreux clients à demander des remboursements. Mais ce ne sont pas seulement les utilisateurs de PC qui demandent leur remboursement : de nombreux joueurs sur console sont également mécontents de la trilogie.

Les joueurs ont signalé des problèmes de performances, des bugs, des erreurs, une compression audio, un rendu de visage étrange, moins de civils se promenant, un manque de brouillard, des problèmes de distance de rendu, une pluie intéressante, des fautes d’orthographe et de grammaire, etc. D’autres pensent que c’est un peu un sac mélangé, comme notre propre Alex Donaldson, et certains pensent que même si le rendu des personnages peut parfois être mauvais, les améliorations apportées à l’environnement sont un ajout bienvenu.

Il est fort probable que certains problèmes et erreurs seront résolus grâce à des correctifs, mais il reste à voir si la majorité des problèmes graphiques seront résolus, car Rockstar n’a pas indiqué quand des mises à jour peuvent être attendues.

Développé à l’origine par Rockstar Games, The Definitive Edition a été adapté pour les plateformes modernes par Grove Street Games à l’aide d’Unreal Engine. Le studio, anciennement connu sous le nom de War Drum Studios, a déjà travaillé avec Rockstar sur des titres tels que Bully: Anniversary Edition pour Android et iOS et la version mobile de Chinatown Wars.

La trilogie est disponible pour PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et – lorsqu’elle est sauvegardée – le Rockstar Games Launcher sur PC.