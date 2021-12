GTA Trilogy obtient une autre mise à jour, se dirigeant vers le changement «dans les prochains jours»

Image: Rockstar

Grand Theft Auto : la trilogie – L’édition définitive, pour lui donner son nom complet, a connu un lancement difficile en proie à de nombreux bugs et une réaction négative de beaucoup de joueurs. Rockstar et le développeur Grove Street Games ont dû gérer ces retombées et ont déjà publié deux correctifs pour essayer de résoudre les problèmes.

Maintenant, une autre mise à jour est en cours de déploiement et, sur la base du journal des modifications officiel, elle vise à résoudre une série de problèmes tels que la pluie se produisant à l’intérieur, l’herbe coupée dans les bâtiments et un large éventail d’autres problèmes et problèmes.

Une nouvelle mise à jour du titre est désormais disponible pour les versions PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Celui-ci contient plusieurs correctifs et sera également disponible pour la Nintendo Switch dans les prochains jours : https://t.co/otGLbh9onV – Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 30 novembre 2021

Comme vous pouvez le voir, il n’est pas encore déployé sur Switch, bien que les correctifs précédents soient arrivés à temps – il arrivera probablement bientôt comme promis. Espérons que cela apportera de nouvelles améliorations à ce qui a été un package décidément incertain sur le système de Nintendo.

Si vous avez choisi cela, faites-nous savoir comment vous vous en sortez avec GTA Trilogy sur Switch.