GTA Trilogy Remaster ne devrait pas remplacer les originaux PS2 de Rockstar

Aujourd’hui, Rockstar a finalement montré des images des remasters de Grand Theft Auto: The Trilogy et ils ont l’air étonnamment bons, mais aussi très différents des jeux originaux. Cela a suscité des inquiétudes quant à l’effacement du passé de la série et a également rappelé l’état fragmenté de la préservation du jeu.

La bande-annonce d’aujourd’hui a prouvé que Rockstar ne se contentait pas de retoucher les anciens graphismes, mais les remaniait considérablement. GTA : La trilogie semble avoir des textures améliorées, des couleurs plus vives, un meilleur éclairage, des résolutions plus élevées, de meilleurs modèles de personnages et un nouveau système météo.

« Pas opposé aux améliorations artistiques ici. Excité, même », a écrit le critique indépendant et journaliste de jeux Jeremy Peel sur Twitter. « Mais ils sont suffisamment différents pour que je pense que vous devez avoir les originaux disponibles quelque part. Ils ne peuvent pas simplement disparaître.

Les remasters et les remakes peuvent être formidables, mais ils remplacent rarement, voire jamais, parfaitement les originaux. La rare exception est lorsque la nouvelle version vous permet d’échanger de manière transparente avec l’ancienne.

Malheureusement, c’est exactement ce qui s’est passé. GTA: The Trilogy, contenant GTA III, Vice City et San Andreas, ne sera mis en vente que le 11 novembre. Déjà, cependant, les versions originales des jeux GTA de l’ère PS2 ont disparu. Le même jour, Rockstar a officialisé la trilogie après des mois de rapports et de fuites, il a également supprimé les jeux des vitrines numériques des consoles et des PC.

Rockstar n’a pas dit quand ni même si les versions originales des jeux reviendraient à un moment donné; on pourrait imaginer après la fin des ventes initiales des remasters, ou dans un avenir étrange où Take-Two publie son propre service d’abonnement de type Game Pass. Pour autant que nous le sachions actuellement, les jeux ont définitivement disparu des plates-formes modernes. Rockstar n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’on l’a interrogé sur ses plans.

D’autres sociétés ont géré différemment les remasters récents. En mai, EA a publié Mass Effect Legendary Edition, une version mise à jour de la trilogie qui a fait ses débuts en 2007. Elle a considérablement modifié le style visuel et apporté des modifications fondamentales à certains mécanismes du jeu original. Heureusement si, comme moi, vous n’avez pas apprécié les nouveaux lens flares d’Eden Prime ou la perte de munitions illimitées, la version originale des jeux reste disponible à l’achat sur Steam et ailleurs.

L’éditeur Take-Two, quant à lui, est allé un peu plus loin que de simplement supprimer les anciennes versions de GTA. Au cours des derniers mois, ses avocats ont participé à une tuerie de fan project, frappant de nombreux mods avec des retraits DMCA et poursuivant ceux qui tentaient de désosser GTA III pour le rendre jouable sur d’autres plates-formes. De nombreux jeux restent piégés sur des plates-formes obsolètes, mais peu d’entre eux aussi populaires et largement diffusés que la série GTA ont vu des tentatives aussi engagées pour les rendre plus difficiles d’accès plus tard. Tel est le prix que nous payons pour laisser les entreprises diriger le monde.

Ce n’est pas seulement l’histoire qui est perdue, ou l’artisanat, bien qu’ils le soient sûrement. Les remasters de GTA sont suffisamment différents de leurs prédécesseurs pour qu’il y ait un argument parfaitement raisonnable à faire valoir par ceux qui pourraient préférer l’esthétique Y2K plus boueuse des originaux. Et à quoi servaient la distribution numérique et Internet si ce n’était d’offrir aux gens plus de choix au prix de presque rien ?

J’ai hâte de parcourir Vice City pour la première fois depuis des années sur la Nintendo Switch OLED. Mais pour le bien de l’art, de l’histoire et de ma propre nostalgie stupide, il aurait été bien de garder la possibilité de revisiter également l’ancienne version.