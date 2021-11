GTA Trilogy Remaster ne vaut pas les mods perdus et les jeux classiques

Capture d’écran : Jeux Rockstar

Après des mois de rumeurs, de spéculations, de fuites et de teasers, Rockstar a finalement sorti hier la collection remasterisée Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition. Il a atterri avec un bruit sourd alors que les joueurs rencontraient et documentaient d’innombrables bugs visuels, problèmes de gameplay et modifications étranges des modèles et des textures. Même vu dans le vide, cet état de fait est décevant, surtout compte tenu du prix de 60 $ attaché à la collection. Mais en regardant la situation dans son ensemble, c’est encore pire. Ces remasters éclatés ont apparemment conduit à la suppression d’une tonne de mods GTA classiques et des versions originales de GTA III, Vice City et San Andreas. Avec ce contexte ajouté, cela devient une situation beaucoup plus frustrante, et qui n’a probablement pas de fin heureuse.

Avant que Rockstar n’annonce officiellement les remasters de GTA, les fans ont spéculé à leur sujet pendant des mois en raison de fuites aléatoires et d’initiés sur divers forums faisant allusion à leur existence possible. À peu près à la même époque, à l’été 2021, Rockstar et Take-Two Interactive ont commencé à cibler et à supprimer des mods liés aux jeux PS2 classiques, y compris des mods populaires comme Vice Cry, qui ont porté Vice City sur le moteur GTA V. Les sociétés ont également poursuivi les développeurs derrière un projet visant à publier le code source d’ingénierie inverse pour Vice City et GTA III, ce qui aurait permis aux gens de porter et de modifier plus facilement ces anciens jeux.

Et parce que les fans avaient déjà spéculé que les remasters de GTA étaient en préparation, et tous ces mods étaient liés à ces jeux – souvent en les améliorant ou en les rendant plus faciles à jouer – beaucoup ont relié les points et ont conclu que Take-Two Interactive efface le piste avant ses propres remakes officiels. Cependant, Take-Two et Rockstar n’ont pas encore confirmé pourquoi l’un des mods ou projets de fans a reçu des retraits ou des poursuites DMCA.

Les raisons n’avaient pas d’importance pour certains moddeurs, car beaucoup ont commencé à supprimer l’ancien contenu ou à fermer des mods par peur des menaces légales et des attaques de Take-Two. En septembre, peu de temps après que Kotaku ait annoncé que Rockstar développait effectivement des remasters de GTA, les développeurs derrière GTA Underground ont tué le mod après six ans, citant une « hostilité accrue envers la communauté des moddings » ainsi qu’un « danger imminent pour notre bien-être mental et financier . «

Comme vous pouvez vous y attendre, les moddeurs étaient furieux contre Rockstar et Take-Two pour avoir attaqué des mods et des créateurs de fans après des années et des années à les laisser bricoler avec les jeux GTA classiques. Beaucoup ont exprimé leur frustration qu’après avoir aidé à garder des jeux comme GTA III jouables et populaires après 20 ans, Rockstar n’ait pas contacté les moddeurs pour demander de l’aide ou de l’aide avec les remasters, mais s’est plutôt adressé aux avocats et aux avis juridiques. Il en a frotté beaucoup dans le mauvais sens.

En plus de tout cela, Rockstar a également pris la décision de supprimer les jeux GTA originaux des vitrines des consoles et des PC, avec peu d’avertissement et aucune assurance que ces classiques reviendront un jour. Les fans et la communauté GTA se retrouvent donc avec ces remasters et pas grand-chose d’autre. Compte tenu de l’état déplorable de ces remasters, beaucoup espèrent que les moddeurs pourraient à nouveau sauver la situation avec du travail gratuit et de la passion. Cependant, cela pourrait ne pas se produire non plus, après tous les problèmes juridiques et les suppressions au cours de l’année écoulée.

Maintenant, à la suite du lancement désastreux de la trilogie de l’édition définitive, de nombreux moddeurs GTA avec lesquels j’ai parlé semblaient pour la plupart indifférents aux remakes, au-delà du partage de bugs et de problèmes stupides sur Twitter.

Le populaire modder GTA Silent, connu pour ses merveilleux correctifs qui corrigent et améliorent les jeux GTA classiques, m’a dit qu’il ne se souciait pas beaucoup des remakes, mais qu’il était heureux de voir le contrecoup en ligne. « Je pense que c’est une bonne chose qu’il semble que Rockstar puisse enfin atteindre le point où *beaucoup* de gens en ont marre de leurs actions. »

Ash_735, un autre modder GTA populaire, a exprimé sa frustration face à toute la situation, expliquant à Kotaku que de nombreux moddeurs et membres de la communauté ont toujours souhaité que Rockstar se comporte davantage comme Valve ou Bethesda, soutenant les moddeurs et leurs créations. Si cela avait été le cas, Ash estime que toute cette situation se serait déroulée différemment et aurait impliqué beaucoup plus de fans et de joueurs heureux. Mais malheureusement, ce n’est pas l’approche adoptée par Rockstar.

« Au lieu de recruter des personnes de cette communauté, je suppose que quelque chose que Take-Two et Rockstar considèrent comme inférieur à eux, nous traitons plutôt d’abus de DMCA et de poursuites », a déclaré Ash.

« Les choses auraient pu être différentes, les choses auraient pu être plus positives mais au final, c’est le choix de Rockstar et Take-Two de combattre cette communauté à la place et malheureusement ce sera toujours un va-et-vient, ils veulent pousser pour faire des modifications les actifs du jeu sont illégaux, tandis que nous avons déjà des gens qui modifient les éditions définitives, nous avons des gens avec des copies craquées du jeu qui en profitent tandis que les acheteurs réels sont punis par le propre lanceur de Rockstar.

Silent a publiquement tweeté que les gens ne devraient pas s’attendre à ce que lui ou la plupart des autres moddeurs populaires interviennent pour réparer les remasters de Rockstar.

« Les gens ont généralement mieux à faire que de faire un travail non rémunéré pour les autres qui ne sera ni reconnu ni apprécié », a tweeté Silent.

Alors que les joueurs continuent de partager des vidéos et des captures d’écran d’effets météorologiques terribles, de brouillard manquant, de bugs gênants, de textures cassées, etc., il est évident que quelqu’un devra réparer ces remasters. Et en raison de la lutte continue de Rockstar et Take-Two contre les moddeurs et les développeurs de fans, contrairement à avant, la communauté ne viendra probablement pas pour améliorer ces jeux de sitôt.