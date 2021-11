GTA Trilogy revient sur PC, alors que Rockstar promet de nouvelles améliorations

Rockstar’s Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est à nouveau disponible à l’achat et au jeu sur PC. Le studio a déclaré dimanche qu’il avait rétabli le jeu via le Rockstar Launcher sur PC. Il a été supprimé peu de temps après son lancement le 11 novembre au milieu d’informations selon lesquelles les fichiers du « Saint Graal » du jeu avaient été découverts.

Dans son annonce, Rockstar s’est également engagé à continuer d’améliorer l’expérience sur PC au milieu des informations selon lesquelles le jeu aurait des difficultés dans une certaine mesure.

« Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons d’améliorer et de mettre à jour les performances globales à mesure que nous avançons », a déclaré Rockstar dans un tweet.

L’édition définitive est livrée avec des versions mises à jour de GTA III, Vice City et San Andreas avec de meilleurs visuels, des réfrigérateurs empruntés à GTA V et des commandes de style GTA V.

Selon un rapport, si les rééditions de GTA fonctionnent bien, Rockstar pourrait remasteriser Red Dead Redemption ensuite. Karl Slatoff de Take-Two a récemment exposé la position de Take-Two sur les remasters, affirmant que tout est une question d’argent.

