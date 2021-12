GTA V a été le jeu vidéo le plus regardé sur Twitch cette année | Jeux

Le titre Rockstar est le jeu avec le plus de vues sur Twitch en 2021, selon les données de la plateforme StreamElements.

Twitch est devenu la plateforme de jeu par excellence, et encore plus après les données collectées dans ce 2021. Quels jeux sont actuellement en tête du classement Twitch ?

S’il y a quelques mois c’était League of Legends le roi absolu de la plate-forme, maintenant le trône appartient à un autre titre. C’est ce que rapporte l’étude menée par StreamElements.

GTA V est le jeu le plus regardé de toute l’année 2021 sur Twitch, sans distinction entre son mode histoire, Roleplay ou les jeux de GTA Online. Une chose est claire : les années ne passent pas pour GTA 5.

En 2022, nous aurons nouvelles versions pour PS5 et Xbox Series X | S, mais vous devez vous rappeler que le jeu Rockstar est sorti en 2013 (en 2014, il est arrivé sur PS4 et Xbox One).

La compétitivité sur Twitch a été difficile, avec d’énormes succès comme Fortnite, League of Legends, Valorant, ou l’étonnant Nouveau Monde, Rust ou Valheim. Cependant, aucun n’a pu le faire avec GTA V.

En effet, Grand Theft Auto V se montre au top de sa forme, en tête du classement des vues Twitch dans les jeux vidéo. Et c’est que Rockstar n’arrête pas de mettre à jour la variante en ligne de son super succès.

Récemment, GTA Online a été mis à jour avec Le contrat, une extension de l’histoire qui ajoute de nouvelles armes (comme le pistolet paralysant ou le lanceur EMP), ainsi que de nouvelles missions et mécanismes.

D’autres données intéressantes du rapport StreamElements impliquent Nouveau monde, le MMO d’Amazon pour PC. Est devenu la dernière IP la plus vue sur Twitch, se classant 18e.

Il est également intéressant de mentionner les jeux mobiles. Des titres comme PUBG, COD Mobile ou Genshin Impact Ils ont enregistré un grand nombre de vues sur Twitch au cours de cette 2021.

GTA V se répétera-t-il en 2022 ? Son lancement sur PS5 et Xbox Series X | S nous le fait penser, mais, qui sait, peut-être qu’un nouveau roi apparaîtra pour réclamer sa couronne sur la plateforme de jeu par excellence.

