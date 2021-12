GTA V: Le contrat DLC – Toutes les cinématiques Dr. Dre

Le dernier DLC « The Contract » de GTA Online présente le rappeur Dr. Dre ainsi que d’autres visages familiers de la série. Se déroulant huit ans après les événements de l’histoire principale de GTA V, Franklin et vous êtes embauchés par le Dr Dre pour récupérer son smartphone qui regorge de morceaux inédits. Cette compilation présente chaque cinématique avec Dr. Dre et compagnie dans leur quête pour empêcher sa musique de fuir à Los Santos et au-delà.

Dre et Franklin comptent sur votre joueur pour trouver des pistes et traquer le smartphone des nombreux gangs de Los Santos. Lorsque votre équipe découvre que le voleur a fait des copies du téléphone, vous êtes envoyé pour étouffer les quatre cibles et les éliminer avant que les pistes ne soient jouées au public ou pire, vendues comme NFT et actifs de promotion de club.

« Le contrat » ​​de GTA Online est désormais disponible sur toutes les plateformes. Restez à l’écoute de GameSpot pour la couverture à venir de la version nouvelle génération de GTA V et plus de contenu GTA Online.