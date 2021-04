Guacamole de Google prépare les commandes vocales sans le mot de réveil “ Hey Google ”

Google recherche en permanence des moyens de rendre l’Assistant plus facile à utiliser. La société a récemment lancé une série de nouvelles fonctionnalités telles qu’une fonction de remplissage automatique pour terminer vos commandes en ligne et une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de configurer et de gérer les routines de l’Assistant Google avec des raccourcis sur l’écran d’accueil. Avec cette dernière fonctionnalité, les propriétaires des meilleurs téléphones Android peuvent appuyer sur une icône et une routine commencera. Selon la révélation d’aujourd’hui, Google cherche maintenant à étendre les raccourcis de l’Assistant pour ignorer l’invite “Hey Google”.

La police Android a eu vent de la nouvelle fonctionnalité “Guacamole” de Google Assistant qui est apparue dans les paramètres de l’application pour certains utilisateurs. Sur la base du nom seul, qui peut être un espace réservé, il n’y a aucune indication de ce que fait la fonctionnalité. L’étiquette déclare: «Faites vite les choses avec Guacamole». En entrant dans le paramètre, l’en-tête lit “Raccourcis vocaux” et indique que la fonctionnalité permet aux utilisateurs de “ne pas dire” Hey Google “pour obtenir de l’aide pour des tâches rapides.”

La fonctionnalité est très probablement une extension de la fonctionnalité Google Nest Hub qui permet aux utilisateurs de mettre fin à une alarme simplement en disant «arrêter». Sur les smartphones comme le Google Pixel 5, il s’étendra probablement à des tâches supplémentaires telles que la réponse aux appels téléphoniques, le téléphone écoutant les commandes contextuelles.

Selon Android Police, la fonctionnalité ne semble pas fonctionner et est apparue pour les utilisateurs de la dernière version de l’application Google exécutée sur Android 11. Le déploiement ne semble pas tout à fait prêt ou largement disponible, mais nous pourrions obtenir plus d’informations sur Google I / O 2021 du mois prochain, qui contiendra forcément de nombreux bonus de l’Assistant Google.

