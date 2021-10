Guadalajara accueille les finales WTA d’une valeur de 387 millions d’euros

15/10/2021 à 10h36 CEST

Entre dépression et incertitude due à la pandémie le désir du Mexique, de l’État de Jalisco et de la ville de Guadalajara a fait irruption, au profit des finales WTA qui clôturent en grande partie la compétition du circuit féminin, évaluée à 450 millions de dollars (387 millions d’euros) par le gouvernement local.

Expérience dans le lancement d’événements sportifs, notamment dans le tennis, et le soutien des principales marques et des autorités du pays convaincu la WTA d’amener en Amérique latine, pour la première fois de l’histoire, ce tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses du monde.

Les autorités sont confiantes dans le coup de pouce que le tennis peut apporter à la région. Le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a estimé dans la mise en scène de l’événement qu’il pourrait laisser un déversement économique de jusqu’à 450 millions de dollars, en fonction du nombre de publics pouvant assister au Centre Panaméricain de Zapopan.

La réactivité des dirigeants sportifs et politiques du pays, couplée à l’enthousiasme des investisseurs, Ils permettront la célébration du concours du 10 au 17 novembre, initialement fixé dans la ville chinoise de Shenzhen et transféré cette fois à Guadalajara., dont la valeur de marque pour la ville est évaluée à 150 millions de dollars (129 millions d’euros).

« Cela a été très difficile parce que toute la partie asiatique n’a pas pu jouer et cela a été très difficile économiquement et pour les sponsors. Par exemple, pour les finales WTA, qui vont se jouer à Guadalajara quand elles devaient être à Shenzhen (Chine). Nous ne le savions qu’en septembre et nous étions avec tout dans l’air et cela nous affectait financièrement et eux aussi. C’est un grand défi pour nous tous qui sommes ici », a reconnu le président de la WTA Micky Lawler dans une interview avec l’agence ..

Les finales WTA, qui seront retransmises dans plus de 180 pays, se joueront sur une nouvelle piste installée spécialement pour la compétition, d’une capacité de 6 500 spectateurs.. En sa faveur, Guadalajara a l’expérience accumulée dans l’Open de tennis de Zapozan et dans certains tours de qualification de la Coupe Davis.

Le groupe d’entreprises Octagon, qui s’occupe de la gestion des talents, du marketing intégré et de la créativité dans le sport et le divertissement, a proposé la ville mexicaine comme hôte de l’événement, officiellement annoncé il y a un mois par la WTA.

Les sponsors ont répondu et le projet a démarré. Le tournoi avait déjà la fidélité d’entreprises comme Porsche, qui soutient le circuit féminin et d’autres habitués comme Rolex, Amstel ou Wilson, qui s’étaient déjà engagés.

D’autres ont rejoint le projet. Surtout Akron, qui est le principal qui fait partie du nom et de la revendication de l’événement : Akron WTA Finals.

Cette entreprise mexicaine est spécialisée dans la production et la distribution de lubrifiants, graisses et additifs. Il a le soutien de Porsche, parmi d’autres multinationales de l’automobile. En 2018, elle a ouvert ses premières stations-service au Mexique et a longtemps jeté son dévolu sur le monde du sport.

« La relation avec les sponsors est beaucoup plus profonde qu’une simple relation financière. Ils se sentent comme faisant partie de la famille et cela a joué un rôle très important pour que nous puissions maintenir une stabilité, une certaine stabilité. Ils nous ont soutenus, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour trouver des solutions et ça en dit long en ces temps difficiles ; quand un sponsor peut dire qu’on est vraiment désolé mais qu’on ne peut pas avancer et qu’il ne le fait pas, c’est parce qu’il y a beaucoup plus derrière et parce que la relation est importante », a déclaré Lawler a rappelé ..

Les finales WTA bénéficieront du soutien d’entreprises consolidées et d’autres basées au Mexique qui ne veulent pas manquer l’occasion d’améliorer la marque : la société de logiciels d’entreprise SAP, l’opérateur de paris Cliente.mx, la marque padel Drop Shot, le logiciel mexicain drink Red Cola, l’entreprise de machines de gym Technogym et la marque textile Tucané, en font partie.

Tout cela a permis à l’événement de se jouer et aux protagonistes, les joueurs, d’obtenir les mêmes lots fixés et établis avant la pandémie, une distribution de 14 millions de dollars, soit environ 12 millions d’euros.

Rien que pour participer au tournoi, chaque joueur reçoit un forfait de 385 000 $ (331 500 euros) auquel peut s’ajouter ce qu’il gagne par match gagné en phase de groupes. Chaque gain est de 305 000 $ (262 600 euros) de plus pour le gagnant.

Le jackpot est pour celui qui est capable de gagner le tournoi. Rien que pour avoir remporté la finale, la joueuse obtiendra 3,4 millions de dollars (2,9 millions d’euros), ce qui, ajouté aux victoires qu’elle remporte en phase de groupes et au fixe, peut accumuler un total de 4,7 millions de dollars, soit environ 4 millions d’euros.