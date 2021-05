Guadalajara remporte la victoire après avoir battu La Roda 1-2

03/05/2021 à 13:45 CEST

le Guadalajara joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans le Municipale de La Roda. La Roda voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Villacañas par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Guadalajara a récolté une égalité à un contre le Ouragan Balazote, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec ce bon résultat, l’ensemble Alcarria est le premier, tandis que La Roda Il est sixième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat 0-0.

La deuxième période a commencé positivement pour La Roda, qui a créé sa lumineuse avec un peu de Pablo Garcia dans la minute 51. Mais plus tard, l’équipe alcarreño a réagi et a égalisé le combat grâce au but de Ivan Moreno en minute 57. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Guadalajara, qui est revenu grâce à un peu de Adrian Castro à 79 minutes, terminant le match avec un score de 1-2 sur le tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de La Roda a donné accès à Del Alamo, Pou Oui Patuso pour Iñaki, Pablo Garcia Oui Carbonell, Pendant ce temps, il Guadalajara a donné accès à Ivan Moreno, Modula, Alex Garcia, Perez Oui blond pour Laucha, Graisse, Anas Malha, Makanjuola Oui Miguelito.

Au cours des 90 minutes du match, un total de treize cartes ont été vues. La Roda a dû faire face à la sanction de Carbonell, Perona, Ivan Cifuentes, Château, Iñaki, Ismael Oui Pou avec un carton jaune et l’expulsion de Château (2 jaunes) et Pablo Garcia avec un carton rouge, alors que les visiteurs ont subi la sanction de Laucha, Alex, Capella Oui Alex Garcia.

Avec ce résultat, La Roda il obtient 32 points et le Guadalajara obtenir 39 points après avoir remporté le match.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: La Roda tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Tarancon loin de chez soi, tandis que le Guadalajara jouera dans son fief contre lui Ville royale.

Fiche techniqueLe Roda:Chino, Sergio Martínez, Perona, Pablo García (Piojo, min 65), Garre, Iván Cifuentes, Carbonell (Patuso, min 77), Iñaki (Del Alamo, min 65), Castillo, Ismael et AdriánGuadalajara:Manolo, Miguelito (Rubio, min.77), Ablanque, Alex, Ramsés, Laucha (Iván Moreno, min.53), Capella, Anas Malha (Álex García, min.77), Makanjuola (Perez, min.77), Adrian Castro et Fat (Módula, min 53)Stade:Municipale de La RodaButs:Pablo García (1-0, min.51), Iván Moreno (1-1, min.57) et Adrian Castro (1-2, min.79)