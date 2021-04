Guadalupe Porras Ayuso assistera Estrada Fernández en finale de la Coupe

01/04/2021 à 11:16 CEST

Le trio d’arbitrage qui sifflera la finale de la Copa del Rey, qui affrontera samedi prochain à l’Athletic et à la Real Sociedad. La collégiale d’ilerdense Xavier Estrada Fernandez dirigera la réunion qui aura lieu à La Cartuja. Et ils vous assisteront dans les groupes Roberto Alonso et Guadalupe Porras. Ignacio Iglesias Villanueva sera le responsable de l’arbitrage vidéo (VAR). La nouveauté est à Porras Ayusocomme il devient le première femme assister à une finale de la Copa del Rey

Estrada est en première division depuis 12 saisons après sa promotion en 2009. Son premier match dans l’élite était un Mallorca-Xerez et déjà accumule un total de 235 rencontres. Dans la Copa del Rey, il a réalisé 42 matchs et ce sera sa première finale de Coupe.

Il est à noter qu’en 2014, il a dirigé le match aller de la finale de la Super Coupe d’Espagne entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Internationale depuis 2003, Estrada Fernández a dirigé la finale du Championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2014 entre l’Allemagne et le Portugal à Budapest et Il a dans son palmarès des matches internationaux en Ligue des champions, en Ligue Europa et en équipe nationale.

Pour sa part, Roberto Alonso Fernandez, l’assistant madrilène a également de l’expérience dans le tournoi. Ce sera la troisième fois qu’il est présent dans une finale de la Copa del Rey. En outre, il a également assisté à des matchs de la Ligue Europa et des Champions.

Guadalupe Porras est également soutenue par ses partis dans le pays et en Europe. Elle a été la première à arbitrer en Ligue et aussi en Ligue Europa. En fait, la première rencontre en Europe, Lask-Ludogorets, était également accompagnée par Estrada. Et maintenant je sais aussiElle sera la première femme à assister au dernier tour de la compétition. Ignacio Iglesias Villanueva agira en tant que VAR et José Luis González González en tant qu’AVAR, fonctions qu’ils exercent spécifiquement tout au long de la saison en Première Division et dans la compétition de Coupe elle-même. Iñigo Prieto López de Cerain sera l’arbitre assistant de réserve