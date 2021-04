Guaguas a frappé Unicaja premier en finale de la Super League

17/04/2021 à 21:58 CEST

.

CV Guaguas a remporté ce samedi 3-1 à Unicaja Costa de Almería dans ce qui a été le premier match de finale de la Super League de volleyball masculin 2021.

Le premier set a débuté avec un score à égalité à 4, bien que quelques minutes plus tard un avantage de deux points pour Unicaja Costa de Almería (7-9) ait forcé l’entraîneur de la Grande Canarie, Sergio Miguel Camarero, pour demander une pause.

Le tableau de bord était égal à 11 et l’Almeria est revenu pour prendre de l’avance, cette fois avec un 4-0 partiel (15-19) avec lequel ils ont atteint la dernière ligne droite de la manche, qu’ils ont prise par 21-25 (0-1) .

Les joueurs de Guaguas ont pris les devants (4-2) au début du deuxième set de l’affrontement. L’avantage des locaux est devenu un partiel 6-0 (10-4), Unicaja Costa de Almería n’a pas pu récupérer et, au final, Guaguas a pris la manche par (25-14) et a fait égalité ce premier match pour le titre de champion (1-1).

Dans le troisième set, le choc était plus égal, avec des nuls à 6 et 10 points. Cependant, les Guaguas ont réussi à éloigner son marqueur de celui des visiteurs (18-14) et prenez l’ensemble 25-18 (2-1).

L’équipe d’Almería a pris la tête au début du quatrième set (6-4) mais Guaguas a fait égalité et a pris les devants (12-9). En fin de compte, les joueurs de Grande Canarie ont remporté le set par 25-22 et le premier match de finale de la Ligue par 3-1.

Le deuxième match éliminatoire final de la Super League masculine aura lieu ce dimanche 18 avril Également à 19h00, heure de la péninsule (18h00 aux îles Canaries) au Centre sportif insulaire de Gran Canaria.

Fiche technique:

3. CV Guaguas: Guilherme Hage, Moisés Cezar, Paulo Renan Bertassoni, Jorge Almansa, Matt Knigge, Alejandro Fernández (libéro) et Pablo Kukartsev. Entraîneur: Sergio Miguel Camarero.

1. Unicaja Costa de Almería: Ignacio Sánchez, Alejandro Vigil, Francisco Iribarne, Ernesto Jiménez, Francisco Sáez (libéro), Miguel Ángel Fornés, Augusto Colito. Entraîneur: Manolo Berenguel.

Partiels: 22-25 (27 min.), 25-14 (25 min.), 25-18 (26 min.) Et 25-22 (29 min.).

Arbitres: Rafael González Tabares et Juan Mario Bernaola Sánchez.

Incidents: premier match pour le titre de la Super League de volleyball masculin 2021 joué à huis clos dans le pavillon du Centre sportif insulaire de Gran Canaria