Guanyu Zhou a choisi le numéro de course 24 en hommage à la légende du basket-ball Kobe Bryant

La recrue Alfa Romeo Guanyu Zhou a expliqué que son choix de numéro de course en Formule 1 était inspiré par la légende du basket-ball Kobe Bryant.

Le quintuple champion de la NBA et double médaillé d’or olympique était largement considéré comme l’un des plus grands de tous les temps du basket-ball, et il portait le numéro 24 des Los Angeles Lakers dans la seconde moitié de sa carrière. Désormais, le nouveau venu en Formule 1, Zhou, portera ce numéro en son honneur.

Bryant et sa fille Gianna sont décédés tragiquement lorsque les passagers d’un accident d’hélicoptère au début de 2020, et le monde du sport dans son ensemble a pleuré l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de tous les temps.

Zhou deviendra le premier pilote chinois de Formule 1 à plein temps au début de la saison 2022, et a parlé de son adoration pour Bryant lorsqu’il a expliqué à quel point il était un grand fan de basket-ball.

Le nouvel homme d’Alfa Romeo a déclaré que « Black Mamba » avait montré à quel point il était prêt à travailler dur pour atteindre ses objectifs dans son domaine, et a ajouté qu’il y avait également une coïncidence concernant un numéro chanceux de son pays natal.

« Kobe Bryant a été une grande inspiration pour moi quand j’étais plus intéressé par le basket que par les sports mécaniques », a déclaré le pilote chinois, cité par Speedweek.

« Ce qui m’a le plus impressionné, c’est son éthique de travail. Même s’il était considéré comme le meilleur joueur de son époque, il a travaillé sans relâche sur lui-même.

«Il se levait à quatre heures du matin, commençait à s’entraîner, puis emmenait ses enfants à l’école et continuait à s’entraîner.

« De plus, 24 est quatre fois six, et six est un chiffre porte-bonheur dans mon pays. »

Le numéro de course six n’est cependant pas disponible, le pilote Williams Nicholas Latifi le portant après que le champion du monde 2016 Nico Rosberg a abandonné le numéro après sa retraite.

Ailleurs sur la grille, il y avait eu une rumeur que Charles Leclerc espère passer à la course avec le numéro sept sur sa voiture maintenant que Kimi Raikkonen a quitté le sport, mais cela n’est pas autorisé.

Les règlements de la FIA introduits lorsque les pilotes ont été autorisés à choisir leurs propres numéros stipulent : « Avant le début du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2014, les numéros de course seront attribués en permanence aux pilotes par scrutin. Ces numéros doivent ensuite être utilisés par ce pilote lors de chaque événement de championnat du monde de Formule 1 auquel il participe tout au long de sa carrière en Formule 1. »

Le numéro sept ne sera à nouveau disponible qu’en 2024 une fois que Raikkonen aura cessé le sport pendant deux années complètes.

Le seul changement de numéro actuellement autorisé est la possibilité pour le champion du monde en titre de passer à la course avec le numéro un l’année suivante – ce que Max Verstappen a repris.