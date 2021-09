Guanyu Zhou : Alonso “ma plus grande aide depuis trois/quatre ans”

Guanyu Zhou dit que Fernando Alonso l’a aidé plus que tout autre pilote de course au cours des trois ou quatre dernières années.

Zhou a rejoint l’académie Renault en 2019 et a participé à une session officielle de F1 pour la première fois cette année, au volant de Fernando Alonso. Alpin pendant FP1 en Autriche.

Le pilote chinois a impressionné en terminant la séance en P14, à seulement trois places de son coéquipier du matin, Esteban Ocon.

Il était satisfait de sa performance et dit qu’Alonso a joué un grand rôle dans cela et l’a aidé plus que tout autre pilote alors qu’il gravissait les échelons.

“C’était un de ces jours dont je me souviendrai pour toute ma carrière de pilote”, a déclaré Zhou au Site de la Formule 2.

“Ça allait toujours être tellement différent de sortir et de faire quelques jours d’essais dans une voiture de F1. Vous êtes sur le circuit avec le reste des pilotes, avec vos idoles et champions du monde. Les voir passer devant vous lors d’un tour de récupération est spécial.

“Vous n’avez pas d’entraîneur de pilotes à cette époque parce que tout le monde sait déjà ce qu’il fait en FP1, mais Fernando m’a beaucoup aidé. Au cours des trois, quatre dernières années, c’est le plus que j’ai jamais été aidé par un autre pilote.

“Nous avons fait le tour de piste ensemble et il me donnait des détails pendant cela, me parlait de la surface et des bosses, et nous avons parcouru les bords lors du briefing des ingénieurs et il m’expliquait tout.

« J’étais content de ma performance – il y avait beaucoup de pression, mais je pense qu’en termes de vitesse, ça s’est très bien passé.

« L’une des parties les plus importantes était de terminer tous les programmes. Vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur les temps au tour. Je passais plus de temps à leur donner des commentaires. L’équipe a beaucoup cru en moi et je pense que cela a payé.

Juste un enfant avec un rêve ❤️ pic.twitter.com/QOF3Gg4FE8 – Guanyu Zhou (@gyzhou_33) 2 juillet 2021

Il est de plus en plus probable que Zhou rejoindra Alfa Romeo pour la campagne 2022 et deviendra le premier pilote chinois de F1 à plein temps.

Le joueur de 22 ans admet que le fait de ne pas avoir un autre qui l’a fait avant lui pour recevoir des conseils de lui a rendu les choses plus difficiles pour lui, et espère remplir ce rôle lui-même un jour.

“Cela a toujours été difficile de n’avoir personne à suivre en provenance de Chine qui puisse me dire la bonne direction à prendre pour réussir en tant que pilote de F1”, a-t-il ajouté.

« Si je pouvais remonter le temps, je prendrais quelques décisions différentes et choisirais différentes catégories ou équipes, mais c’est comme ça quand on franchit des portes à l’aveugle.

« Pour avoir atteint la F2, je dois avoir fait quelque chose de bien et j’espère qu’un jour je pourrai donner quelques conseils aux gens. Je ne donnerais pas de conseils à qui que ce soit, cependant. Je choisirais les bons jeunes talents, des pilotes en qui je crois.

«Mais ce sera de nombreuses années plus tard, lorsque j’aurai terminé ma carrière. Les gens me demandent beaucoup de pourboires pour les jeunes conducteurs, mais je n’ai encore que 22 ans moi-même. Je suis l’un des plus jeunes ici.

“Mais cela me montre que de plus en plus de Chinois s’intéressent au sport automobile. Pas seulement la jeune génération non plus, les célébrités aussi, et cela aide. Si je peux arriver en F1, j’espère qu’il y aura encore plus de gens qui essaieront de poursuivre le rêve que je poursuis depuis que je suis jeune.