Guanyu Zhou brillera-t-il en haut vol ?

Après de nombreuses spéculations sur l’occupant du siège Alfa Romeo à côté de Valtteri Bottas, l’équipe basée à Hinwil a finalement confirmé que Guanyu Zhou pour 2022, ce qui fait de lui le premier pilote chinois à faire irruption sur la scène de la Formule 1. Alors brillera-t-il ?

Le joueur de 22 ans en est à sa troisième saison en F2, et occupe actuellement la deuxième place du classement derrière Oscar Piastri par 36 points, le pilote chinois ayant 3 victoires à son actif. Ses deux premières saisons en F2 ont été loin d’être stellaires, terminant 2020 en sixième et 2019, sa première saison en F2 en septième.

D’autre part, le leader du championnat de F2, Piastri, a été confirmé comme pilote de réserve pour Alpine en 2022.

De nombreux noms ont été liés au siège actuel d’Antonio Giovinazzi chez Alfa Romeo qui, à part Zhou, comprend son compatriote junior Piastri, le pilote de l’équipe ART F2 Theo Pourchaire et le pilote IndyCar et pilote de réserve Alfa Romeo Callum Ilott.

Avec Zhou clairement pas au même niveau que les autres stars de F2 qui sont passées au sommet de l’élite, George Russell et Charles Leclerc étant de parfaits exemples, et en tant que dernière recrue de F1, Yuki Tsunoda, qui a été promu en F1 sans avoir un record F2 stellaire apparemment sorti de sa profondeur, comment Zhou s’en sortira-t-il en F1 et a-t-il été promu uniquement sur sa capacité au volant d’une monoplace ?

Notre équipe a son mot à dire.

Kévin Melro : Guanyu Zhou devient le 20e pilote diplômé grâce au système de points de Super Licence FIA, un système sur lequel j’ai personnellement beaucoup de réserves.

Le pilote chinois débutant peut trouver du réconfort avec la puissance de Ferrari alors que le karter All-Star a été récupéré et ajouté à l’académie des pilotes Ferrari avant de se diriger vers Renault, maintenant Alpine. Il aura une jauge coriace à Valtteri Bottas. Descendez, poursuivez-le, et comme pour tous les nouveaux pilotes de la série, bonne chance et amusez-vous bien !

Mark Kay : Je suis positif quant à la progression de Zhou vers un siège de F1 en 2022. Je crois fermement en la voie de la Super Licence de la FIA vers la F1, ce qui m’a rassuré qu’il est suffisamment talentueux pour y être.

Bien qu’évidemment assez talentueux pour faire du surplace en F1, je pense que Giovinazzi a eu plus qu’une chance raisonnable de prouver sa valeur, mais il a été incapable de convaincre Alfa que continuer avec lui est une proposition de valeur.

Je souhaite bonne chance à Zhou, il en aura peut-être besoin, cependant.

Jad Mallak : Je ne peux pas m’empêcher de penser que le choix d’avoir Guanyu Zhou chez Alfa Romeo en 2022 concerne davantage les 30 millions de dollars de sponsoring qu’il apporte à l’équipe, plutôt que son talent. Ajoutez à cela que la Chine est l’un des plus grands publics au monde que la F1 aimerait plaire.

Nul doute que Zhou est un bon pilote, mais gardons à l’esprit qu’il est en F2 depuis trois ans et qu’il est actuellement deuxième au classement sans aucune garantie qu’il décrochera le titre cette année. Il n’a donc pas mis le feu au monde.

Je ne rabaisse en aucun cas les pilotes payants, car beaucoup d’entre eux ont fait leurs preuves, et courir en F1 nécessite de l’argent après tout. Mais le problème devient lorsque l’argent surpasse les talents, ce qui est devenu plus fréquent récemment alors que les équipes de F1 ont du mal à joindre les deux bouts.

Cela dit, j’espère que Zhou se montrera digne de son siège de F1, étant l’un des vingt sièges les plus convoités dans le monde de la course automobile.

Paul Velasco : Guanyu Zhou a été impressionnant en Formule 2 cette saison, se classant deuxième avec six points payants à disputer au championnat, affrontant le redoutable Oscar Piastri pour le titre.

Il est juste de dire qu’après trois ans dans la série d’alimentation de Formule 1, il est prêt à coup de poignard au grand moment à une époque où trop de pilotes médiocres restent à leur place beaucoup trop longtemps, refusant aux nouveaux talents de se montrer. sur la grande scène.

Dehors avec l’ancien, avec le nouveau.

Que Zhou soit chinois est un bonus supplémentaire car il y a une énorme base de fans à explorer. L’Asie s’est fortement portée sur la F1, au Japon, c’est l’un des sports les plus regardés. Fans passionnés et connaisseurs.

Les conducteurs peuvent galvaniser les pays, mais seulement s’ils réussissent. Quel sera le succès de Zhou ? Personne ne sait. Il pourrait être l’un de ces pilotes qui trouvent un autre niveau lorsqu’ils saisissent leur plus grand moment, ou pourrait être juste un autre compagnon simplement heureux d’être sur la grille.

Le temps nous le dira, mais pour l’instant l’inclusion de Zhou sur la grille est une bonne chose. Peut-il en profiter au maximum ? C’est la grande question.