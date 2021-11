Guanyu Zhou devient le premier pilote chinois de F1

Alfa Romeo a annoncé mardi que Guanyu Zhou était le premier pilote de course chinois de Formule 1 avec son arrivée en 2022 saluée à la fois par l’équipe et le sport comme une percée historique sur un marché en croissance clé.

Le pilote de 22 ans sera le partenaire du pilote finlandais Valtteri Bottas, qui vient de chez Mercedes après cinq saisons aux côtés du septuple champion du monde Lewis Hamilton, dans une toute nouvelle équipe.

Le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré que la signature était « fantastique pour le sport et pour des millions de fans chinois passionnés qui ont désormais un héros à domicile à encourager toute l’année ».

« Zhou est un talent incroyable, qui sera un ajout fantastique à l’incroyable grille que nous avons et il divertira et gardera tous nos fans chinois enthousiasmés en 2022 », a déclaré Domenicali.

Le jeune remplace le pilote italien Antonio Giovinazzi, soutenu par Ferrari, tandis que le vétéran finlandais Kimi Raikkonen prend sa retraite.

« Cette décision est cruciale pour l’avenir de l’entreprise », a déclaré Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe Alfa, dont l’équipe est neuvième sur 10 au classement des constructeurs.

« Ce n’était pas seulement basé sur le fait qu’il est chinois, mais ce sera un énorme coup de pouce pour l’entreprise, pour les sponsors et je pense aussi pour la F1 en général », a-t-il déclaré à ..

« C’est un leader en F2, il a gagné à Bahreïn et à Silverstone cette saison et est toujours en mesure de remporter le championnat et c’est une très bonne combinaison à la fin. Je suis plus qu’optimiste.

Zhou : une percée dans l’histoire du sport automobile chinois

Zhou est pilote d’essai pour l’équipe Alpine F1 appartenant à Renault cette saison, et a conduit sa voiture lors des essais du vendredi en Autriche en juillet dernier.

Il est également deuxième au classement de la Formule 2, avec deux week-ends à venir en Arabie saoudite et à Abu Dhabi.

« Je rêvais depuis mon plus jeune âge de grimper aussi haut que possible dans un sport qui me passionne et maintenant le rêve est devenu réalité », a déclaré Zhou dans un communiqué de l’équipe.

« Être le tout premier pilote chinois en Formule 1 est une percée dans l’histoire du sport automobile chinois. »

Vasseur a déclaré que Zhou romprait ses liens avec Alpine.

«C’est un agent complètement libre, un management libre… Je ne veux pas avoir quelqu’un lié à une autre équipe qui si tout va bien partira. Ce n’était pas du tout une option pour moi », a-t-il déclaré.

Zhou devrait apporter un soutien considérable de la Chine, certains rapports suggérant jusqu’à 30 millions de dollars, mais Vasseur ne serait pas attiré par les détails ou la durée du contrat.

« Nous sommes concentrés à 200% sur la performance de l’équipe et nous n’avons pas à cacher le fait que le budget fait partie de la performance et nous visons également à atteindre le plafond des coûts car c’est une étape importante pour nous , » il a dit.

Vasseur : Bottas et Zhou forment une combinaison de pilotes idéale

La Formule 1 a introduit un plafond budgétaire de 145 millions de dollars cette saison, le chiffre devant tomber à 135 millions de dollars en 2023.

Les grandes équipes doivent réduire leurs dépenses pour atteindre le plafond tandis que les petites équipes comme Alfa, dirigée par la société suisse Sauber, visent à attirer plus de financement pour atteindre la limite et concourir à armes égales.

« En plus de ces nouvelles positives sur le plan marketing et budgétaire, nous pouvons avoir un pilote capable de gagner des courses en F2. C’est une combinaison parfaite », a déclaré Vasseur.

Il a estimé que l’absence de la manche chinoise de Shanghai du calendrier la saison prochaine, pour la troisième année consécutive en raison de la pandémie de COVID-19, contribuerait à réduire la pression immédiate sur la recrue.

La Formule 1 a prolongé ce mois-ci le contrat du Grand Prix de Chine jusqu’en 2025. La course a eu lieu pour la première fois en 2004. (Rapport d’Alan Baldwin)

Notre dernière signature @gyzhou_33 a un message spécial pour les fans de l’équipe… 😊💬 #AlfaRomeoRacing #ORLEN #TeamZhou pic.twitter.com/4nOWsLtaVF – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 16 novembre 2021