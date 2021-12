Guanyu Zhou sous moins de pression en F2 avec un siège Alfa Romeo confirmé

Guanyu Zhou admet que la pression « lui est venue » avant que son siège Alfa Romeo pour 2022 ne soit confirmé et se sent soulagé maintenant qu’il l’a été.

L’équipe italienne le deuxième siège était le dernier à être confirmé pour la campagne 2022, la rumeur voulant depuis longtemps qu’ils remplaceraient Antonio Giovinazzi.

Zhou était le pilote le plus étroitement lié à l’équipe et il a finalement été confirmé au cours de la deuxième semaine de novembre qu’il serait le partenaire Valtteri Bottas prochaine saison.

Il admet que la pression a affecté ses performances en Formule 2 alors que sa nouvelle équipe l’envisageait, et pense qu’il pourra faire mieux maintenant.

« La pression est l’une des choses qui m’ont touché au cours des deux derniers tours », a-t-il déclaré.

« Il y a eu des pressions de haut niveau parce que je savais que les gens me regardaient. Je savais qu’Alfa Romeo me surveillait et je voulais impressionner tout le monde. Je pense que nous avons montré notre potentiel à Monza, mais pas à Sotchi.

Je sais quel sera mon avenir maintenant, donc il y a moins de soucis. Cela signifie que je peux me concentrer pleinement sur les deux derniers tours. Je me sens soulagé et beaucoup plus détendu.

Pilote de F1 @alfaromeoracing 2022 ! Un rêve d’enfant devenu réalité…

Premier pilote chinois 🇨🇳 F1. Beaucoup d’émotions me traversent l’esprit en ce moment, je suis tellement reconnaissante pour cette opportunité, Merci à tous ceux qui m’ont cru m’ont soutenu dans ce voyage. #F1 #TeamZHOU pic.twitter.com/WBbkcqotGZ — | Guanyu Zhou 🇨🇳 (@gyzhou_33) 16 novembre 2021

Le pilote chinois est actuellement P2 au classement F2, 38 points derrière son compatriote junior alpin Oscar Piastri avec deux week-ends de course à faire.

Bien qu’il ait déjà obtenu un siège en F1, il reste très motivé et dit que remporter le titre est son objectif principal pour le moment.

« Gagner la Formule 2 est l’objectif », a-t-il ajouté.

« Ce serait spécial pour n’importe quel pilote de course car c’est la plus grande étape avant la Formule 1. Je pense que nous sommes en bonne position pour lutter pour le titre, il reste deux manches et six courses, donc beaucoup d’opportunités.

« Pour le moment, je me concentre sur le fait de courir course par course et de voir ce que je peux faire maintenant que je me sens plus détendu. Mon principal rival est Oscar parce qu’il est devant moi, mais les deux voitures PREMA ont été si constantes et si fortes toute la saison.

« Vous avez également Dan (Ticktum), qui n’est pas loin derrière (Robert) Shwartzman. Les cinq premiers sont tous proches, mais mon objectif est de ne pas regarder derrière moi et de réduire l’écart avec Piastri.

Son équipe, UNI-Virtuosi, n’a jamais remporté de titre F2, ce qui lui donne encore plus envie de le remporter.

« Ce serait très important », a-t-il ajouté.

« Ces trois années de collaboration ont été un honneur. Toute l’équipe m’a beaucoup appris, j’aime beaucoup l’ambiance là-bas. Ils m’ont beaucoup aidé et nous avons eu du succès ensemble.