“Guanyu Zhou veut un accord de deux ans, Alfa ne propose que 2022”

Reconnaissant que Guanyu Zhou est sur la liste restreinte d’Alfa Romeo pour 2022, AMuS rapporte que le point de blocage dans la signature du pilote chinois est la durée du contrat.

Zhou veut un accord pluriannuel, tandis que le patron de l’équipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, n’est prêt à lui offrir qu’une seule saison, 2022.

Alfa Romeo est la seule équipe avec un siège encore disponible pour le championnat de l’année prochaine avec quatre pilotes – Zhou, Antonio Giovinazzi, Theo Pourchaire et Robert Kubica – sur la liste restreinte.

Zhou, qui est censé venir avec un accord de parrainage de 30 millions d’euros, serait en tête de la course, mais les pourparlers sont au point mort pendant la durée de l’accord.

Le pilote de Formule 2 veut deux ans ou plus, mais Alfa Romeo n’est prêt à proposer un accord que pour 2022.

Michael Schmidt d’Auto Motor und Sport déclare : « Guanyu Zhou a les meilleures chances [Alfa Romeo], mais on entend aussi qu’il veut un contrat à long terme que Vasseur ne veut pas lui donner.

La raison en est que Vasseur a dit à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas promouvoir Sauber junior Pourchaire dès 2022, mais il pourrait être en lice pour un siège de course 2023 après avoir passé deux ans en Formule 2.

On a récemment demandé au patron de l’équipe s’il était seulement prêt à donner un contrat d’un an au coéquipier de Valtteri Bottas, qui n’a pas encore été nommé, laissant la porte ouverte à Pourchaire.

Il a répondu : « Voyons qui sera le gars aux côtés de Valtteri avant de discuter du contrat.

« En ce qui concerne Theo, il fait du bon travail, il a fait deux énormes performances – à Monaco, c’était une bonne pour moi mais aussi pour Silverstone. Et puis nous devons laisser à Theo le temps de s’améliorer et d’augmenter non seulement le rythme car il a la vitesse mais toute l’éducation autour de cela.

« Il a eu 18 ans en août, j’espère qu’il a eu son permis de conduire cet été ! Et qu’il faut prendre le temps.

Mais que ce soit Zhou ou Pourchaire pour 2022, il semble que Vasseur penche pour mettre un pilote débutant dans la voiture.

Schmidt a ajouté: “Vasseur m’a dit qu’il voulait voir les courses de F2 à Monza et Sotchi et ensuite prendre une décision, donc cela pourrait déjà impliquer que ce sera un pilote junior.”

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Giovinazzi.

Ferrari n’étant pas disposé à pousser Alfa Romeo à conserver l’Italien, la seule chance du pilote de 27 ans de rester en Formule 1 est en tant que pilote d’essai et de réserve.

Cela signifie qu’il n’y aura pas d’Italiens sur la grille 2022, ce qui a incité le président de l’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, à exhorter le gouvernement italien à financer le pilote.

“J’espère que le gouvernement italien prendra en compte toutes ces valeurs d’Antonio Giovinazzi et déplacera les jetons, quelque chose de fondamental qui aidera lorsque les besoins se feront sentir”, a-t-il déclaré à pitlanetv.com.

« On parle bien sûr de la quantité nécessaire pour qu’il continue en F1.

“Il est de notre devoir de défendre Antonio Giovinazzi et de lui donner l’opportunité de continuer en F1 pour montrer son vrai potentiel et évoluer comme il le mérite.”