Guarachi Mathison et Krawczyk arrachent la place des huitièmes de finale à Kovinic et Peterson

09/03/2021

Le 09/04/2021 à 02:00 CEST

Le joueur de tennis chilien Alexa Guarachi Mathison, numéro 16 de la WTA et la joueuse américaine Desirae Krawczyk, le numéro 19 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de l’US Open par 6-1 et 6-3 en une heure et quatre minutes au monténégrin Danka Kovinic, numéro 177 de la WTA et la joueuse de tennis suédoise Rebecca Peterson. Après ce résultat, on continuera à voir les vainqueurs de ce match en huitièmes de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs rivaux 4 fois, ont eu une efficacité de 77% au premier service, ont commis une double faute et ont réussi à gagner 79% des points de service. Quant à la paire perdante, elle n’a jamais réussi à casser le service, son efficacité était de 61%, elle a commis 2 doubles fautes et elle a réalisé 49% des points de service.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et implique un total de 64 couples. De plus, elle est célébrée entre le 1er et le 12 septembre à New York.