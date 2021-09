Guarachi Mathison et Krawczyk obtiennent la place des huitièmes de finale aux dépens de Shvedova et Danilina

09/03/2021

Le à 08h00 CEST

Le joueur chilien Alexa Guarachi Mathison, numéro 16 de la WTA et l’américain Desirae Krawczyk, le numéro 19 de la WTA a rempli les pronostics en remportant la 30e finale de l’US Open en une heure et dix-neuf minutes par 6-3 et 6-4 aux kazajas Iaroslava Chvedova et Anna Danilina. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire des joueurs en seizièmes de finale du championnat.

Les statistiques du match indiquent que Guarachi Mathison et Krawczyk, les vainqueurs, ont réussi à briser le service de leurs rivaux 2 fois, tandis que la paire vaincue, en revanche, n’a pas réussi à briser le service de ses rivaux. De plus, Guarachi Mathison et Krawczyk ont ​​réalisé 75 % au premier service et réalisé 72 % des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 71 % d’efficacité et ont réussi à remporter 60 % des points de service. Enfin, par rapport aux pénalités, les joueurs qualifiés ont commis 2 doubles fautes et les joueurs de la paire perdante ont commis une double faute.

Lors des huitièmes de finale, Guarachi Mathison et Krawczyk affronteront les vainqueurs du match entre Rosalie van der Hoek et Maria Camila Osorio Serrano contre Danka Kovinic et Rebecca Peterson.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples se font face. De même, il se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur.