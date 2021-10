Guarachi Mathison et Krawczyk sont exclus des quarts de finale du tournoi WTA 500 à Moscou

20/10/2021

Le 21/10/2021 à 09h15 CEST

Les Russes Yana Sizikova et Ekaterina Alexandrova, numéro 117 de la WTA et, numéro 171 de la WTA ont respectivement remporté les huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Moscou pour 6-3 et 6-1 dans une heure au joueur chilien Alexa Guarachi Mathison, numéro 18 de la WTA et la joueuse américaine Desirae Krawczyk, numéro 25 de la WTA. Après ce résultat, les joueuses parviennent à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi WTA 500 en Moscou.

La paire vaincue a réussi à briser le service de ses rivaux à une occasion, tandis que les vainqueurs l’ont fait à 5 reprises. De plus, Sizikova et Alexandrova ont eu un premier service de 68% et n’ont commis aucune double faute, réussissant à remporter 70% des points de service, tandis que leurs adversaires ont eu un premier service de 77% et 2 doubles fautes, réussissant à gagner 49% de points de services.

Sizikova et Alexandrova joueront en quarts de finale du tournoi contre les Russes Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova demain jeudi à partir de 15h15 heure espagnole sur la piste numéro 1.

Dans le tournoi Moscou (WTA Moscou) font face à un total de 16 couples. De même, il se déroule entre le 18 et le 24 octobre sur un court en dur sous abri.