Guarda Wallet devient validateur officiel du réseau Kusama

Après que Guarda est devenu le validateur officiel du réseau Kusama (KSM / USD), les utilisateurs peuvent miser KSM sur le validateur Guarda et profiter d’un flux continu de récompenses de participation. Le taux de participation des validateurs n’est que de 3%. Il garantit une disponibilité ininterrompue et offre un APY impressionnant de 14,3%. Kusama est le huitième validateur de paris hébergé par Guarda Wallet.

Le moyen le plus sûr et le plus simple de profiter des crypto-monnaies

Les crypto-monnaies de jeu sont l’un des moyens les plus sûrs et les plus simples de réaliser des bénéfices en gardant les crypto-monnaies dans un portefeuille. C’est beaucoup plus gratifiant que d’avoir des jetons ou des pièces et beaucoup moins risqué que de négocier des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies de jeu sont beaucoup plus pratiques que la plupart des dépôts fiduciaires traditionnels. Les détenteurs peuvent récupérer leurs pièces mises à tout moment. Ils peuvent les miser pendant quelques jours ou une semaine, puis les récupérer. La récompense sera retournée avec le montant de la mise en pièces.

L’équipe de Guarda Wallet, un portefeuille blockchain multiplateforme non dépositaire, a déclaré :

«Nous sommes fiers d’annoncer que Guarda Wallet a désormais son propre validateur de participation Kusama. Cela donne à nos utilisateurs un moyen supplémentaire de gagner de la crypto directement dans le portefeuille, en plus de Harmony (ONE / USD), Ethereum (ETH / USD), Ontology et d’autres options de participation actuellement prises en charge. Notre prochain objectif Kusama est la prise en charge complète du portefeuille pour la pièce. KSM deviendra un match parfait pour notre liste presque infinie d’actifs cryptographiques pris en charge. Plus est à venir.

Pariez sur d’autres crypto-monnaies avec des frais peu élevés et une disponibilité ininterrompue

Il existe de nombreuses autres façons de gagner un revenu passif avec Guarda qu’en jouant à Kusama. Les utilisateurs peuvent également parier sur d’autres crypto-monnaies. Les avantages de ceci incluent des frais bas, un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et une assistance 24h/24 et 7j/7.

Portefeuille multifonctionnel open source

Guarda Wallet est compatible avec la grande majorité des crypto-monnaies du marché. Ce portefeuille universel stocke de nombreuses pièces stables, les pièces ayant la plus grande capitalisation boursière et des milliers de jetons, le tout au même endroit. Guarda Wallet peut être un guichet unique pour tous les besoins liés à la cryptographie en raison de la facilité d’achat et d’échange de crypto-monnaies.

