Guarda Wallet lance un programme de parrainage avec des récompenses

Guarda Wallet, un portefeuille blockchain non dépositaire accessible via des blockchains, a lancé un nouveau programme de parrainage avec des récompenses mensuelles sur le jeton GRD. Les utilisateurs invités reçoivent des récompenses pour les trois premières transactions d’un montant de 0,5% du montant de l’échange du parrainage. Les transactions admissibles comprennent l’achat et l’échange. La récompense maximale par transaction équivaut à 5 $, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Quelle est la particularité de Guarda ?

Les projets de cryptographie ne manquent certainement pas avec des programmes de parrainage qui offrent aux utilisateurs différents types de récompenses. Ce qui distingue Guarda Wallet, c’est qu’il paie des jetons. La plupart des entreprises offrent des bonus ou des remises pour les activités de parrainage. Le nombre d’arbitres est illimité.

Les jetons peuvent être utilisés pour gérer les comptes EOS, les contrôles d’activités illégales

Les jetons GRD peuvent être utilisés pour gérer les comptes EOS, vérifier les activités illégales et créer des adresses liées à un formulaire lisible par l’homme. Même en l’absence d’EOS suffisant, on peut créer un compte avec une remise et commencer à parier.

Vous pouvez vérifier les adresses pour les activités illégales pour vous assurer que vous n’acceptez que les transactions de confiance. Vous pouvez acheter un paquet supplémentaire de chèques avec le jeton GRD. Enfin, vous avez la possibilité de lier les adresses à un formulaire lisible par l’homme pour faciliter la gestion des transactions entrantes et sortantes.

L’équipe de Guarda a déclaré :

« Ces derniers mois, nous avons reçu de nombreuses demandes d’utilisateurs concernant les bonus de parrainage. Voici pourquoi nous avons développé le programme de parrainage. Vous aiderez nos fidèles Gardiens à gagner des jetons pour avoir parlé à vos amis de notre merveilleux portefeuille non dépositaire. Les jetons peuvent ensuite être échangés ou utilisés pour des services supplémentaires fournis par Guarda Wallet.

Guarda Wallet est compatible avec la plupart des crypto-monnaies du marché

Le portefeuille universel de crypto-monnaie prend en charge la plupart des crypto-monnaies actuellement sur le marché. Avec ce portefeuille open source multifonctionnel, vous pouvez conserver différentes crypto-monnaies au même endroit. Cela inclut les pièces les plus célèbres, de nombreuses pièces stables et des milliers de jetons moins connus. Le portefeuille facilite également l’échange et l’achat de crypto-monnaies. Dans l’ensemble, Guarda est votre source de référence pour tous vos besoins de cryptographie.

