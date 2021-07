Guarda Wallet permettra l’achat instantané de XDC par cartes bancaires, virement bancaire, Apple Pay

Grâce à sa fonctionnalité fiat onramp optimisée par Simplex, Guarda Wallet offre désormais une prise en charge instantanée des achats pour le jeton XDC (XDC / USD) de XinFin. Les utilisateurs de portefeuille peuvent acheter le jeton instantanément par virement bancaire, Apple Pay et cartes de débit et de crédit. La nouvelle intégration Simplex est un ajout important car vous pouvez payer pour les transactions et l’utilisation de contrats intelligents à l’aide de XDC. En fin de compte, cela ouvre le réseau à une plus grande communauté d’utilisateurs et de développeurs. Simplex s’occupe de la conversion, offrant une adoption généralisée et une vaste expérience pour rendre le processus d’échange plus simple et plus direct.

Guarda prend en charge des dizaines de blockchains majeures

Guarda prend en charge le réseau XDC depuis l’année dernière, mais la fonctionnalité d’achat instantané est un développement récent. Le portefeuille multi-devises prend en charge des milliers de crypto-monnaies, plus de 50 blockchains de premier plan et des dizaines de pièces stables. Il est disponible pour les ordinateurs de bureau, le Web, les appareils mobiles et en tant qu’extension Chrome.

XDC se concentre sur les entreprises clientes

Le réseau a repris là où JP Morgan s’était arrêté avec le projet Quorum. Depuis sa création, XinFin a mis l’accent sur les partenariats avec des entreprises clientes pour aider la technologie blockchain à se généraliser. La plateforme est basée sur une version d’Ethereum optimisée pour les entreprises (ETH/USD) et garantit des performances grâce à son mécanisme de consensus XDPoS.

Le PDG de Guarda, Paul Sokolov, a déclaré :

« Nous croyons en la mission de XinFin et soutenons le projet, et nous sommes très heureux d’offrir une intégration élégante et facile pour acheter XDC instantanément dans notre application. De nombreux utilisateurs veulent quelque chose de plus simple que de commander sur un échange, et c’est le besoin auquel nous répondons grâce à un partenariat avec Simplex.

Le co-fondateur de XinFin Ritesh Kakkad a ajouté :

« Il est important de rendre XDC aussi largement disponible que possible pour favoriser l’adoption et les effets de réseau, et jusqu’à présent, nous sommes très enthousiasmés par cette nouvelle phase du partenariat Guarda Wallet. »

Ari Last, vice-président du développement commercial chez Simplex, s’est félicité de l’opportunité d’ajouter la prise en charge de XDC :

“Les crypto-monnaies devraient être accessibles à tous, et grâce à ce partenariat avec XinFin et Guarda, nous nous rapprochons un peu plus de cet objectif.”

Le Post Guarda Wallet permettra l’achat instantané de XDC via cartes bancaires, virement bancaire, Apple Pay est apparu en premier sur Invezz.