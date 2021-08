Guardians 3 peut tuer un personnage majeur – alors qui pourrait mourir ?

Les Gardiens de la Galaxie 3 s’annonce comme le dernier volet de la série de films Marvel – et cela peut être synonyme de danger pour l’un de ses personnages principaux.

Au cours de la tournée de presse de The Suicide Squad, le réalisateur James Gunn a évoqué la possibilité de tuer un personnage majeur des Guardians dans le trio.

S’adressant à Entertainment Tonight, Gunn a déclaré: “Dans ce film, The Suicide Squad, ils disent qu’ils vont se tirer une balle dans le visage, et non seulement ils le disent, ils le font réellement. Nous savons que cela peut arriver à n’importe quel Alors que dans Guardians, oui, évidemment j’ai tué Yondu, j’ai tué le gros Groot original, mais ce n’est pas la même chose. On sait que la plupart d’entre eux vont s’en sortir vivants. Au moins pour deux films.

Les commentaires de Gunn ne signifient pas nécessairement qu’un (ou plusieurs) des Gardiens ne survivront pas à leur prochaine aventure, mais cela semble assez inquiétant. Ses citations ont également plus de poids, si l’on considère le fait que le script des Gardiens 3 est déjà terminé, donc Gunn saura déjà si quelqu’un périt.

Alors, quel personnage sera probablement à la hauteur lorsque Guardians of the Galaxy Vol. 3 rouleaux dans les salles?

Il n’y a que deux candidats majeurs à notre avis : Rocket Racoon et Drax.

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Malgré son apparence animale, Rocket est le cœur et l’âme des films des Gardiens. Gunn s’est même comparé au personnage dans le passé et a révélé que, s’il n’avait pas eu la chance de diriger Guardians 3, ne pas pouvoir terminer l’arc de Rocket aurait été une “grande perte” pour lui.

Étant donné que Gunn a également déclaré publiquement que Rocket “est une grande partie de ce qui se passe dans le futur”, il est probable qu’il sera la clé du déroulement de l’intrigue de Guardians 3.

Rocket a déjà subi un développement de personnage important dans quatre films Marvel – Guardians 1 et 2, plus Avengers: Infinity War et Endgame – donc sa transition de petit voleur à héros galactique est presque terminée. La prochaine étape logique serait donc de le voir donner sa vie pour sa famille adoptive, il ne serait donc pas surprenant de voir Rocket tué dans Guardians Vol. 3.

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Si Rocket survit (ou si Gunn décide de nous lancer une balle courbe), le seul autre candidat que nous pouvons voir mourir est Drax.

Dave Bautista, qui a dépeint Drax dans les deux films des Gardiens et les deux derniers films des Avengers, a fortement laissé entendre que les Gardiens de la Galaxie 3 seront la dernière fois qu’il jouera le personnage. Le fait que l’acteur était apparemment mécontent de ne pas avoir été invité à exprimer Drax dans Et si…?, la prochaine émission télévisée d’animation de Marvel, pourrait également enhardir cette décision.

Ajoutez au fait que Bautista ne reviendra probablement pas pour un film des Gardiens sans Gunn à la barre – Bautista était un grand critique de la décision de Disney de licencier Gunn en juillet 2018 pour des tweets historiquement offensants – et Guardians Vol. 3 peut être le chant du cygne de Drax.

Si cela s’avérait être le cas, nous pourrions voir que Drax serait tout aussi susceptible que Rocket de risquer sa vie pour les Gardiens.

Comme Rocket, Drax a grandi en tant que personnage tout au long de ses apparitions dans les films Marvel, ce serait donc une fin appropriée pour le personnage s’il se sacrifiait pour quelqu’un comme Mantis ou le groupe dans son ensemble.

Il faudra un certain temps avant de savoir si les commentaires de Gunn sont l’amorce de la mort d’un personnage majeur. Les Gardiens de la Galaxie 3 n’arriveront que le 5 mai 2023, il faudra donc encore un an et demi avant d’entendre quelque chose de plus concret.