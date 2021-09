Guardiola a arrêté la signature de Saúl pour City

in

09/06/2021

Le à 18:18 CEST

S’il y a bien un nom qui n’a cessé de sonner durant les dernières heures du marché des transferts, c’est bien Saúl Ñíguez. Par ailleurs, l’arrivée de Griezmann à l’Atlético de Madrid dépendait également de cette opération. On l’a fait prier, mais finalement, le joueur d’Elche s’est retrouvé dans les rangs de Tuchel, et le Français a exaucé son souhait de porter à nouveau l’élastique rouge et blanc.

Six jours plus tard, un médium anglais, Nouvelles du soir de Manchester, a signalé que Guardiola a arrêté l’incorporation du milieu de terrain à Manchester City. Ils voulaient faire un échange entre Saúl et le Portugais Bernardo Silva, mais l’entraîneur catalan l’a arrêté net.

Bernardo Silva a donné l’avantage à City | MÉDIAPRO

Guardiola, il y a quelques années, il disait ceci à propos de Ñíguez : “C’est un footballeur fantastique, mais nous ne nous intéressons pas à lui, car c’est un joueur de l’Atlético de Madrid et il va y rester longtemps. Mais il est un joueur exceptionnel & rdquor ;.

Saül a été l’un des noms de ce marché, même a sonné pour arriver à Barcelone, mais au final, l’échange entre le milieu de terrain et Griezmann n’a pas pu se réaliser en raison des demandes de l’Atlético de Madrid.

Enfin, Saúl Ñíguez jouera pour Chelsea en prêt pour revenir jouer à son poste habituel, ce que souhaite le joueur.