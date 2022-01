Guardiola a le dernier mot alors que le rapport révèle que la sortie du transfert de Raheem Sterling est toujours d’actualité

Raheem Sterling n’a pas changé ses plans concernant un transfert potentiel loin de Manchester City – et ses principaux prétendants non plus – selon un rapport.

L’avenir de Sterling a été remis en question vers la fin de 2021 lorsqu’il a manifesté son intérêt à jouer à l’étranger. Cela a conduit au renforcement des liens avec Barcelone. Et avec son temps de jeu à City pas favorable, une décision a été annoncée pour janvier.

Dans l’état actuel des choses, il semble peu probable que cela se produise ce mois-ci. Sterling a redécouvert un rôle de premier plan récemment à Manchester. Par ailleurs, les difficultés financières de Barcelone restent un obstacle à un transfert hivernal.

Cependant, El Nacional a maintenant révélé que l’idée que Sterling rejoigne Barcelone est toujours à l’étude.

La source catalane affirme que Sterling est toujours prêt à rejoindre les géants de la Liga. De plus, il serait prêt à baisser « considérablement » son salaire pour pouvoir signer pour eux.

Un manque de départs dans les grands matchs est cité comme un facteur pour Sterling envisageant son avenir. En revanche, il serait un titulaire « garanti » au Camp Nou.

Barcelone garde donc toujours Sterling sur son radar. City n’est pas contre sa vente, mais a fixé un prix de 80 millions d’euros. Pour l’instant, c’est hors de portée pour le Barça.

On a longtemps pensé que la solution pourrait être un accord d’échange. Frenkie De Jong est le joueur que City pourrait prendre en retour. Une telle idée est réitérée par El Nacional.

Le Barça est prêt à le sacrifier, le dernier mot sera donc celui de City. Pep Guardiola serait un admirateur de De Jong, mais il reste à voir s’il sacrifierait Sterling pour l’avoir.

Après tout, City a déjà perdu un attaquant contre Barcelone ce mois-ci. Ferran Torres est revenu en Liga et City n’envisage pas de signer un remplaçant.

Par conséquent, s’ils perdaient également Sterling – et devaient prendre un milieu de terrain en retour – ils pourraient se laisser allumer à l’avant.

Sterling rejoint la liste restreinte de Barcelone par son coéquipier de Man City

Il y a eu beaucoup de liens entre Barcelone et City dans la fenêtre de transfert ces derniers mois. Eric Garcia et Sergio Aguero (qui a depuis pris sa retraite) ont échangé Manchester contre la Catalogne en tant qu’agents libres cet été.

Puis, après Torres, le Barça aurait regardé Sterling et une autre star de City.

D’après Le Soleil, L’équipe de Xavi a mis Aymeric Laporte sur sa liste.

Laporte, 27 ans, est en pleine forme à City. Ses performances solides ont permis au club de garder quatre draps propres lors de ses cinq dernières victoires en championnat. Il forme un partenariat solide avec Ruben Dias à l’arrière, après avoir perdu sa place face à John Stones la saison dernière.

Un prêt bancaire a donné à Barcelone la possibilité de signer Torres et ils en obtiendront un autre cet été. Cela leur donnera des fonds suffisants pour signer Laporte, qui coûtera plus de 58 millions de livres sterling.

Xavi souhaite que le défenseur joue aux côtés de l’ancien coéquipier de City, Garcia.

