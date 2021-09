Guardiola admet comment arrêter le PSG avant la réunion de Messi

in

Pep Guardiola a admis qu’il ne savait pas comment Manchester City serait en mesure d’arrêter les trois premiers du Paris Saint-Germain, malgré l’éloge de l’amélioration du bilan défensif de son équipe.

Après avoir remporté son dernier match de Premier League contre Chelsea, actuel détenteur de la Ligue des champions, Man City est de retour en Europe cette semaine. Leur deuxième match de la phase de groupes de la Ligue des champions les oppose mardi au PSG.

Le match à l’extérieur à Paris sera sans doute le match le plus difficile du groupe A pour une équipe de City qui a déjà mis six derniers RB Leipzig lors de la première journée. Le PSG a dominé le football français au cours de la dernière décennie et a considérablement renforcé son équipe au cours de l’été.

L’ajout à la une, bien sûr, était Lionel Messi, qui a rejoint sur un transfert gratuit après qu’il soit devenu clair que Barcelone n’était pas en mesure de l’inscrire à nouveau.

Messi n’était pas disponible pour le PSG lors de son dernier match de Ligue 1, mais est de retour à l’entraînement avant le choc contre City. Il sera évidemment à surveiller s’il joue, surtout compte tenu de son association passée avec Guardiola au Barca.

Guardiola ne trouvera pas trop étrange d’affronter son ancienne star, mais a donné son avis sur l’étrange été de Messi.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match, Guardiola a déclaré: “C’est arrivé quand j’étais au Bayern, il est normalement difficile de trouver une longue carrière en tant que joueur chez le même manager toute sa carrière. J’ai joué contre le Bayern et quand j’étais ici à City.

“C’était une surprise pour tout le monde, ce qui s’est passé est arrivé. Tout le monde l’accepte désormais. Il y a longtemps, vous ne pouviez pas imaginer, mais c’est arrivé. La vie elle-même, vous ne savez jamais ce qui se passe. L’important c’est qu’il sera heureux là-bas à Paris.

« Je pense que ce type de joueur parle de lui-même sur le terrain, je n’ai rien à ajouter d’autre. On a eu la chance de le voir durant ces 16 ans, Messi parle de lui-même. Pas besoin de le décrire ou de parler de lui. Sa carrière est exceptionnelle. J’espère qu’il pourra jouer demain pour le bien du jeu.

S’il est en forme, Messi fera probablement partie du trio de tête sensationnel aux côtés de Neymar et Kylian Mbappe. Le trio continue de cliquer malgré son énorme talent individuel – et Guardiola sait qu’il sera difficile de les arrêter s’ils se synchronisent.

Il a déclaré à propos de l’attaque du PSG : « Je ne connais pas cette quantité de qualité, je ne sais pas comment les arrêter. Ils sont si bons, le talent pour les contrôler est si difficile. Il faut bien défendre sans ballon et les laisser courir quand on a le ballon.

« Ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait, tous tellement bons. Individuellement et ils se combinent si bien.

Guardiola discute de la défense

La ligne de fond de City devra être à son meilleur pour arrêter le PSG. Mais Guardiola est satisfait de la façon dont ils se sont améliorés dans ce département ces dernières années.

John Stones a connu un renouveau la saison dernière aux côtés de l’impressionnante signature de 2020 Ruben Dias. De plus, Aymeric Laporte reste une option forte et a profité d’un certain temps de jeu dans les premières semaines de la saison.

Guardiola pense qu’il existe une unité dans le tiers défensif de City qui s’est construite au fil du temps.

Il a réfléchi: «La saison de l’urgence avec Laporte et John blessés, jouez Fernandinho dans cette position comme alternative mais nous avons souffert. Toujours on défend bien, on ne défend pas bien parce qu’on n’a pas de bons défenseurs, c’est parce que chacun met l’esprit l’un pour l’autre.

« La seule chose que je comprends depuis le début, c’est que défendre dépend de la volonté des joueurs, courir quand on a le ballon. Nous avons le désir d’aider, c’est la façon dont vous êtes dans cette position pour bien jouer. La plupart du temps ensemble, nous le faisons bien. À la fin, nous essayons de bien le faire.

“Le football, vous devez faire avec le ballon, jouer, la chose la plus importante est le nombre d’occasions concédées pendant le match. C’est une bonne information pour savoir comment est le mordant de l’équipe. En général c’est bon. On peut quand même faire mieux. »

Stones n’a pas encore joué cette saison en raison de quelques problèmes physiques. Guardiola, cependant, compte toujours sur l’international anglais, qui a signé une prolongation de contrat à long terme au cours de l’été.

Le manager a déclaré : « Il a besoin de minutes ; tout le monde a besoin de minutes. Il arrive en retard, puis se blesse. Aymer et Ruben jouent si bien comme lui et Ruben l’année dernière. Après son retour, une semaine 10 jours il s’entraîne normalement. En même temps, Ruben et Aymer jouent si bien.

« La saison est si longue. Je sais qu’il sera prêt. Il aura les minutes et montrera la qualité qu’il a.

«Parfois, il faut attendre comme la saison dernière, Aymer a dû attendre alors qu’il jouait si bien dans les coupes et en Premier League quand il jouait. Maintenant Ruben et Aymer et je joue si bien.

En plus des problèmes physiques des Stones, Guardiola a confirmé qu’Ilkay Gundogan ne reviendrait probablement de blessure qu’après la pause internationale d’octobre.

