Guardiola : « Arsenal était meilleur »

01/01/2022 à 18:10 CET

.

L’entraîneur de Manchester City, l’Espagnol Pep Guardiola, a reconnu qu’Arsenal était meilleur à l’Emirates Stadium que son équipe qui a remporté la victoire dans le temps additionnel avec un but de l’Espagnol Rodri Hernández.

L’entraîneur de City a souligné les nombreuses absences et la fatigue que traînent ses joueurs. Pourtant, jeIl remporte la onzième victoire consécutive qui accentue sa domination au sein du Premier ministre.

« Arsenal était meilleur. Nous affrontons une équipe qui, dans la dernière ligne droite de l’année, a eu du mal à figurer parmi les quatre premiers. Ils ont également eu six ou sept jours depuis qu’ils ont joué le dernier match. Nous n’avions pourtant que deux jours et demi », a-t-il rappelé.

« Nous avons repris le jeu et nous n’avions plus d’énergie. C’est pourquoi nous avons essayé de mettre un joueur de plus au milieu du terrain », a expliqué l’entraîneur espagnol.

« Gagner onze matchs d’affilée, c’est bien en ce moment. Mais chaque fois que je regardais le banc, je voyais que nous avions quatre joueurs de l’académie, il n’y en avait plus », a déclaré Guardiola. « Nous avons eu de nombreuses blessures et pendant cette période, nous étions fatigués mentalement et physiquement. Parfois, c’est notre tour. »

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Guardiola a insisté sur le fait que sortir avec les trois points des Emirats était une tâche difficile. « C’était difficile parce que nous n’avions pas d’énergie, nous avons essayé et en deuxième mi-temps le jeu a changé, le penalty, l’action d’Aké, l’expulsion », a déclaré l’entraîneur de City qui a joué la dernière demi-heure contre dix joueurs pour le carton rouge vu par le défenseur brésilien d’Arsenal Gabriel.

Le manager de Manchester City a reconnu que la chance » est parfois de votre côté, parfois non. En même temps, nous savons à quel point cela signifie gagner ici aux Emirats. »