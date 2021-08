Guardiola assure que c’est Cristiano qui décidera où jouer

27/08/2021

Act à 15:10 CEST

Après quoi Allegri confirme que Cristiano Ronaldo Non seulement il n’est pas convoqué pour le match de demain, mais il ne jouera finalement plus avec la Juventus, il semble que l’affaire portugaise soit de plus en plus proche d’être close. Désormais, tous les regards sont tournés vers le sort possible du joueur qui pourrait être l’équipe de Pep Guardiola, les Manchester City. Il existe déjà un accord entre le club anglais et le joueur à défaut d’accepter le Juventus.

Pep Guardiola a été interrogé sur la possible arrivée de Cristiano Ronaldo dans son équipe mais l’avenir du joueur n’a pas été confirmé. Interrogé par les Portugais, Guardiola a assuré que : “Dans les trois ou quatre prochains jours, tout peut arriver. Ce type de joueurs, comme Cristiano Ronaldo, sont ceux qui décident où ils vont jouer, il décidera. En ce moment, il y a des choses qui sont très, très loin. “

Guardiola n’a pas encore voulu confirmer l’arrivée du joueur, même s’il assure que dans ces prochains jours tout peut arriver et qu’il est clair qu’à la fin ce sera le joueur lui-même qui décidera de son sort. Selon les médias anglais, Cristiano s’engagerait à 2023 pour 15 millions d’euros.