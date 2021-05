Guardiola: “Cette équipe me donne tout ce dont j’ai besoin”

28/05/2021 à 17:31 CEST

Pep Guardiola, L’entraîneur de Manchester City, a assuré qu’il a été plus dans le club anglais que dans les autres parce qu’il vous donne tout ce dont vous avez besoin. L’entraîneur catalan, qui a récemment renouvelé deux ans de plus avec City, a déjà passé cinq saisons au club anglais, plus qu’il n’en a passé à Barcelone et au Bayern Munich.

“Ils donnent à l’entraîneur tout ce dont il a besoin. Bien sûr, des investissements, mes amis. Les joueurs savent que tout le monde me soutient au club, au conseil d’administration. Je suis confortable. J’ai tout. Je ne peux pas demander plus pour faire mon travail. Nous partageons les victoires, les défaites. Quand on perd, ils ne me blâment pas, tout comme quand on gagne, je ne suis pas responsable. C’est ainsi que nous travaillons ici », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne la finale de la Ligue des champions, la première de l’histoire de City et la troisième de sa carrière d’entraîneur, Guardiola a souligné que c’est “un privilège” d’y être.

“Quand j’ai commencé ma carrière, je ne m’attendais même pas à disputer une seule finale. Je sais ce que je vais dire à mes joueurs. À ceux qui sont nerveux ou anxieux, je leur dirai que c’est normal. Chacun essaiera de le gérer de la meilleure façon possible. Quiconque est calme et détendu est également normal », a-t-il déclaré.

“Il faut souffrir pour gagner la finale. Dans de nombreux moments, vous devez être résilient, car vous savez que ce sont des moments qui vont passer », a ajouté Guardiola.