Guardiola cite ce que Man City a bien fait et nomme les « hommes du match »

Pep Guardiola a salué ses joueurs » brillants » mais a estimé que les jardiniers de l’Etihad Stadium étaient les véritables héros de la victoire de Manchester City sur West Ham United.

Les hôtes a remporté un triomphe 2-1 grâce aux buts d’Ilkay Gundogan et Fernandinho. Gundogan a tourné à la maison un effort dévié de Riyad Mahrez à la 33e minute. Il semblait que cela pourrait être le seul objectif du match.

Mais le remplaçant Fernandinho a frappé du bord de la surface à la 90e minute. Il était encore temps pour Manuel Lanzini de revenir quatre minutes dans les arrêts de jeu mais ce sont les Citizens qui ont marqué les points.

Ils occupent désormais la deuxième place du classement de l’élite, après avoir dépassé Liverpool. Le match s’est déroulé dans des conditions difficiles alors que la neige est tombée à Manchester.

Et le tacticien espagnol a estimé que ceux qui ont maintenu le jeu auraient dû remporter un prix.

« En première mi-temps, il était presque impossible de jouer. Mais nous avons un gardien incroyable. Grâce à eux, nous avons pu jouer », a-t-il déclaré à BBC Sport.

«Je pense que les gardiens, les gars qui se sont occupés du terrain, étaient l’homme du match. Ils ont fait un travail incroyable pour s’assurer que nous jouions le match aujourd’hui.

Ce n’était pas la meilleure performance de City de la saison et on avait le sentiment que le résultat était bien plus important. Les Hammers connaissent une solide campagne et ont commencé la journée à seulement trois points de leurs adversaires.

Ils restent dans les quatre premiers malgré des défaites consécutives. Guardiola manquait quelques étoiles à sa formation de départ et a rendu hommage à ceux qui ont survécu au blizzard.

« Les joueurs que nous avons sortis – ceux qui sont entrés étaient brillants, tous », a-t-il ajouté. « Et nous ne pouvons pas oublier quel adversaire nous avons joué. Ils ont tout.

Guardiola se débrouille sans grands noms

Kevin De Bruyne, Phil Foden et le recordman Jack Grealish étaient absents pour le troisième match consécutif. Mais la force de City en profondeur était suffisante pour leur faire franchir la ligne.

Une fois de plus, Riyad Mahrez a été exceptionnel. L’international algérien a été superbe contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions au cours de la semaine.

Son sang-froid sur le ballon l’a mis à part. Et Guardiola a estimé que passer le ballon était la clé étant donné les conditions.

« Les deux équipes ont joué dans les mêmes conditions. Il faut s’adapter, ne pas se reposer, des passes plus sûres mais non, de la même manière », a-t-il ajouté.

