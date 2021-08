Le patron de Man City, Pep Guardiola, a spécifiquement nommé un attaquant de Tottenham qui avait la “qualité” pour punir son équipe, tandis que Raheem Sterling a fait allusion à des problèmes de démarrage avec Jack Grealish.

Ville d’homme a commencé la défense de son titre avec une défaite choc 1-0 contre une équipe de Tottenham sans le capitaine du club Harry Kane dans ses rangs. La question de savoir si l’attaquant lié à Man City figurerait a dominé le discours d’avant-match, bien qu’une fois le premier coup de sifflet lancé, la saga des transferts de Kane est rapidement devenue une réflexion après coup.

City a produit une intense pression au début, mais Tottenham, et Japhet Tanganga en particulier, se sont révélés difficiles à résoudre.

NOTES DES JOUEURS : Notes des joueurs : le talent local de Tottenham met Grealish et Sterling sur la glace ; flop coûteux des défenseurs de Man City

Les Spurs ont toujours semblé une menace sur le comptoir, et Son Heung-min a puni les champions après la pause en coupant à l’intérieur de Nathan Ake avant de boucler une frappe basse au-delà d’Ederson.

City s’est battu pour retrouver la parité, mais n’a pas eu son incision habituelle lors d’un week-end d’ouverture où chacun de ses trois principaux rivaux pour le titre a tous gagné généreusement.

S’adressant à Sky Sports après le match, Guardiola a déclaré: «Nous avons très bien commencé. Nous avons eu des problèmes dans certaines transitions et nous n’étions pas assez bons. Nous avons concédé à cause de balles lâches.

“En général, l’intention de créer des occasions nous a fait beaucoup plus mais malheureusement nous n’étions pas assez bons pour les terminer et nous perdons le match.”

Tottenham est resté une menace tout au long du match, le rythme de Steven Bergwijn et Lucas Moura s’avérant difficile à contenir. Et c’est le Brésilien Moura que Guardiola a cité en parlant des problèmes de son équipe à défendre les compteurs.

“On perd le ballon, ils sont passés derrière”, a ajouté l’Espagnol. « Lucas Moura avait la qualité pour piloter avec le ballon. C’est arrivé parce que nous ne pouvions pas améliorer les choses simples.

«Nous perdons le ballon à l’intérieur et ils conduisent à l’extérieur alors qu’il était clair que nous devions défendre en profondeur. A part ça en général c’était vraiment bien. Parfois on perd les deuxièmes balles mais en général c’était bien.

“Il y a deux jours, c’était le premier jour où nous étions ensemble, donc je sais que les joueurs ont besoin de temps pour revenir mentalement. Encore une semaine, c’est encore le début de la saison donc il faut commencer à gagner des matchs.

« Il y a 37 autres matchs. C’est une longue saison à venir. Nous essayons de corriger certaines choses, puis après cela, nous reviendrons avec notre meilleur. »

Sterling fait allusion aux problèmes de dentition de Grealish

L’ailier de Man City Sterling s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports: “Je pensais que nous aurions pu mieux contrôler le jeu, mais nous les avons laissés faire exactement ce qu’ils voulaient faire et ils ont fait la chose la plus importante dans le football qui a été de mettre le ballon dans le fond du filet quand nous ne pouvions pas.

“C’était aussi simple que ça. C’est difficile à prendre mais c’est une longue saison.

« Je pensais que nous étions aux avant-postes et ils ont continué à recevoir des contre-attaques que nous aurions dû mieux contrôler. Nous rebondirons de celui-ci.

En répondant à une question sur le fait de jouer aux côtés de son compatriote international anglais Grealish, Sterling a laissé entendre que cela pourrait prendre du temps pour que la paire tire le meilleur de l’autre sur le flanc gauche.

« J’ai joué avec [Jack Grealish] quelques fois et c’est un bon », a déclaré Sterling. « Il est encore tôt et nous apprendrons le jeu de l’autre au fur et à mesure de la saison. J’espère que nous jouerons beaucoup plus ensemble.

«Je pensais que l’arbitre laissait le jeu se dérouler un peu plus, ce qui était bien. Je pensais qu’il avait bien fait aujourd’hui. C’est toujours difficile de commencer par une défaite mais c’est un long chemin et nous devons rester concentrés pour pouvoir rebondir.