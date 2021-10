Guardiola défend Steve Bruce

22/10/2021 à 15h31 CEST

Pep Guardiola n’a pas hésité à manifester son soutien Steve Bruce, jours après que le technicien anglais a été renvoyé de Newcastle. « Steve est un gentleman exceptionnel. Il m’a toujours traité de façon spectaculaire et je lui souhaite le meilleur dans sa carrière. Je te dirais de ne pas écouter ou lire beaucoup la presse maintenant, il sait lui-même que beaucoup de commentaires sont des ordures & rdquor;Guardiola a souligné.

Sa visite de Manchester City ce samedi au surprenant Brighton, quatrième de Premier League. Les « mouettes » ont battu le céleste dans la dernière ligne droite de la saison dernière, dans un match qui a laissé un crochet après le coup de sifflet final entre Pep et Graham Potter. L’entraîneur de Brighton s’est excusé lors de sa conférence de presse, tandis que le Catalan a statué qu' »il n’y a pas d’esprit de vengeance & rdquor; dans son équipe et que demain il saluera son homologue. Ce sont les phrases de Pep Guardiola lors d’une conférence de presse.

Fan attaqué à Bruges

Espérons que le fan qui a été attaqué va mieux. Évidemment, tout le monde dans ce club lui souhaite le meilleur, de Khaldoon, en passant par moi, à tous les travailleurs de la ville sportive. Nous espérons vous voir bientôt dans les tribunes, aussi bien à domicile qu’à la maison & rdquor;

Sur le limogeage de Steve Bruce

« J’ai vu les propos tenus par vos joueurs, celui de Saint-Maximin & mldr; L’opinion des gens du vestiaire est ce qui compte pour moi, et elle reflète le type de personne qu’est Steve Bruce. Je suis sûr qu’il reprendra l’entraînement à un moment donné et je lui souhaiterai le meilleur & rdquor;

À propos de Brighton

« Sont-ils l’équipe la plus taguée? Je n’en ai pas parlé à mes joueurs. Je n’en parle jamais, c’est à ça que serviront les arbitres. Je connais parfaitement le jeu que nous allons retrouver, et mes footballeurs aussi. Il n’y a pas d’esprit de vengeance & rdquor;

« J’aime regarder Brighton, c’est une excellente équipe. La saison dernière, quand nous avons joué contre eux, nous étions déjà champions, nous avons joué pour préparer la finale de la Ligue des champions. Ce sera un jeu très différent & rdquor;

Critique des entraîneurs

« Ils nous critiquent beaucoup, plus que la plupart de la société, et uniquement parce que nous n’avons pas gagné de matchs. Simple comme ça. Ils me traitent bien quand je gagne, et mal quand je perds. C’est comme ça. J’aime ce métier, je l’aime beaucoup. Mais j’essaye de ne pas faire attention au bruit qu’il y a & rdquor;

«Je sais en tant qu’entraîneur que le succès que nous avons eu, je ne l’ai pas fait. Nous l’avons fait du PDG du club, de ses employés, du personnel et de l’équipe technique que nous avons & mldr; le succès est dû au fait que nous avons fait tout cela & rdquor;

« Nous sommes dans une société qui veut toujours un responsable. Pour le meilleur et pour le pire. Indiquez quelqu’un et laissez-le être l’explication de tout. C’est peut-être difficile à comprendre, mais le football est collectif. Jamais de ma vie je n’ai pensé avoir gagné un match. Je les gagne parce que mes collègues m’ont aidé, de ma position j’essaie de faire de mon mieux pour y parvenir & rdquor;