Guardiola dit à Man City de ne pas participer aux enchères d’Ansu Fati – rapport

Dans ce qui est certainement l’une des histoires les plus étranges que nous ayons couvertes cette semaine, Pep Guardiola aurait demandé à Manchester City de ne pas s’entretenir avec Jorge Mendes à propos d’Ansu Fati. Les « pourparlers », si vous les appelez ainsi, n’ont même pas vraiment commencé et semblent n’être qu’une monnaie d’échange de la part de Mendes.

Fati n’a pas joué de match depuis près d’un an et avant qu’il ne revienne vraiment de blessure, Mendes veut que son client signe un nouveau contrat. On pourrait difficilement reprocher à Fati de vouloir un peu plus d’argent dans cette situation. Cependant, il semble que pour pimenter les discussions sur le contrat, Mendes ait commencé à proposer Fati à d’autres clubs.

Ce qui nous ramène à City. Pep demande apparemment au directeur du football de City, Txiki Begiristain, de ne pas participer aux pourparlers afin qu’il n’aide pas à nuire au Barça. Si c’est vrai, gentil du vieux Pep de tenter le coup. Cependant, si City le veut, je doute que Begiristain se soucie des sentiments de Laporta.