Guardiola double la position de l’attaquant de Man City après le scalp de Chelsea

in

Pep Guardiola a soutenu son équipe de Manchester City pour continuer à gagner malgré le fait qu’il n’ait pas remplacé Sergio Aguero cet été après avoir battu Chelsea à Stamford Bridge samedi.

Les Citizens ont perdu une légende du club lorsque l’Argentin a choisi de partir après une décennie de service au stade Etihad. Les champions ont essayé de signer Harry Kane de Tottenham mais n’a pas pu se mettre d’accord sur son prix. Ils ont renforcé le milieu de terrain avec la capture de 100 millions de livres sterling de Jack Grealish d’Aston Villa.

Mais ils n’ont pas encore ajouté un attaquant de classe mondiale dans les rangs. Gabriel Jésus est l’homme vers lequel Guardiola s’est tourné pour combler le vide laissé par la sortie d’Aguero.

Le Brésilien n’a jamais été un titulaire régulier au cours de ses cinq saisons au club. Mais il a reçu le feu vert cinq fois ce trimestre.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Le Sud-Américain a marqué le seul but du match alors que City battait les Blues 1-0 dans l’ouest de Londres. Guardiola était ravi de l’effort de l’équipe.

Et il est maintenant prêt à se lever et à regarder les événements se dérouler outre-Atlantique.

“Aujourd’hui, nous avons joué l’un pour l’autre, couru l’un pour l’autre et passé le ballon l’un pour l’autre”, a-t-il déclaré à BBC Sport. « Maintenant, je regarde la Ryder Cup et je vois comment ils jouent les uns pour les autres. C’est bien quand tu joues au football aussi. C’est juste trois points bien sûr, mais la façon dont nous avons joué était si bonne.

L’Espagnol était satisfait de la contribution de Jésus, mais il est pas dûment inquiet qu’il n’ait pas remplacé Aguero pendant l’intersaison.

«Parfois, nous pensons que nous avons besoin d’un bon attaquant pour terminer. Mais l’important, c’est la façon dont nous jouons”, a-t-il ajouté. « La chose la plus importante est de le faire en équipe et en unité. C’est comme la saison dernière. Sergio a été blessé toute l’année et nous avons remporté la Premier League.

Guardiola fier du record de City

La victoire a porté City à 13 points et les place en tête du classement. Les trois points ont fait de l’ancien patron de Barcelone le manager le plus titré de City en termes de victoires.

Et l’homme de 50 ans a admis sa fierté lorsqu’on lui a posé des questions sur la distinction.

“Je suis si fier. Nous l’avons fait à Stamford Bridge lors du dernier vainqueur de la Ligue des champions », a-t-il déclaré à BT Sport. « Nous avons été magnifiques ensemble. Cela me rend fier, un peu pour moi mais surtout pour le club.

LIRE LA SUITE: Man City rivalisera avec Chelsea et le Real Madrid pour l’ailier comparé à Neymar