Guardiola double son plaidoyer émotif qui a énervé la base de fans de Man City

Pep Guardiola a refusé de reculer après que son plaidoyer émouvant auprès de la base de fans de Man City a suscité la controverse en milieu de semaine.

Après leur victoire 6-3 sur le RB Leipzig mercredi, Guardiola a fait appel à Ville d’homme concernant leur manque d’assiduité. Seuls 38 062 ont assisté au match d’ouverture de la Ligue des champions dans un stade capable d’en accueillir 53 000 lors des soirées européennes.

Ses commentaires spontanés étaient peut-être bien intentionnés, mais ils ont irrité certains fans de City qui ont le sentiment d’avoir conduit à une remise en question injuste de leur loyauté.

“J’aimerais que plus de gens viennent au prochain match samedi”, a déclaré Guardiola à BT Sport. « Nous aurons besoin des gens samedi prochain, s’il vous plaît, car nous serons fatigués. J’invite tous nos gens à venir samedi prochain, à 15 heures, et à regarder le match.

Cela a conduit à un réfutation sévère de Kevin Parker – le secrétaire général du club officiel des supporters de Man City.

Maintenant, s’exprimant lors de sa conférence de presse de vendredi, Guardiola a refusé de s’excuser pour ses commentaires. Au lieu de cela, il a doublé en demandant à nouveau à la base de fans de se produire en plus grand nombre.

« Ai-je dit après le match que j’étais déçu que le stade ne soit pas plein ? Une interprétation est une interprétation », a déclaré Guardiola (via l’AP).

« Je ne vais pas m’excuser pour ce que j’ai dit. Ce que j’ai dit, c’est que nous avons besoin de soutien. Peu importe le nombre de personnes qui viennent mais je les invite à venir profiter du jeu car nous avons besoin de soutien.

«Je suis entièrement reconnaissant pour le soutien que nous avons eu contre Leipzig. J’ai toujours dit que si les gars voulaient venir, nous serions incroyablement reconnaissants parce que je sais à quel point le match sera difficile et je sais que nous avons besoin de nos gens.

« Je ne m’assois jamais ici pour demander pourquoi les gens ne viennent pas. Si vous ne pouvez pas venir, ne le faites pas.

Guardiola a ensuite exprimé ses condoléances au défenseur Nathan Ake, dont le père est décédé mercredi.

Ake a marqué le premier but de City lors de la victoire 6-3 contre Leipzig et a révélé jeudi que son but était l’une des dernières choses que son père a vues.

Guardiola a déclaré : « Nathan a montré sa personnalité. Nous sommes inquiets, nous sommes tristes. Nos condoléances à sa mère et son frère, sa famille et ses amis, et sa fiancée. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous sommes là pour lui.

Man City et Man Utd apprennent le destin de Fati

Pendant ce temps, un Une réunion a été programmée qui déterminera l’avenir d’une sensation barcelonaise qui a établi des liens avec Man Utd et Man City, selon plusieurs rapports.

prodige espagnol Ansu Fati était également pressenti pour quitter Barcelone cet été. L’attaquant de 18 ans était sur le radar des deux clubs de Manchester.

UNE Un rapport espagnol a affirmé que Man Utd avait vu une offre gigantesque rejetée, alors qu’il est récemment apparu que Fati aurait été offert à Man City lors de leurs négociations avec Cristiano Ronaldo. Fati et Ronaldo partagent le même agent – ​​Jorge Mendes.

L’intérêt de Man City a été soutenu par Mundo Deportivo (via Football Espana). Ils confirment que Man City a “appelé” se renseigner sur la disponibilité de Fati lors des négociations de Ronaldo.

Cependant, dans une nouvelle mise à jour de SportsMole (citant Marca), il est révélé qu’une réunion sera bientôt programmée qui déterminera l’avenir de Fati.

L’adolescent a apparemment dit à l’agent Mendes qu’il “voyait son avenir” à Barcelone. En tant que tel, il a ordonné le début d’une nouvelle série de pourparlers sur un nouveau contrat.

