Guardiola écarte le carton rouge laid de Kyle Walker et nomme les points positifs de City

Pep Guardiola était heureux de se concentrer sur les points positifs, malgré un carton rouge inutile de Kyle Walker à Leipzig, mettant fin aux matchs de groupe de la Ligue des champions de Manchester City.

Les Bleus ont simplifié ce qui ressemblait à un groupe A difficile qui comprenait également le PSG et le Club de Bruges. En effet, ils ont obtenu la première place devant le PSG après la cinquième journée. En tant que tels, ils se sont rendus dans une Red Bull Arena vide – joué à huis clos en raison de la flambée des taux de Covid en Allemagne – sachant que la première place était déjà dans le sac.

Cependant, après avoir annoncé les changements, City a présenté un affichage décousu avec les hôtes Leipzig bon rapport qualité-prix pour sa victoire.

Après avoir perdu 2-0 grâce aux buts de Dominik Szoboszlai et Andre Silva, City a trouvé une voie de retour dans le match grâce à Riyad Mahrez.

Cependant, leurs chances d’arracher un point se sont évaporées lorsque Walker a perdu la tête, expulsé à Silva pour gagner un rouge évident.

Cela signifie que l’arrière latéral fait face à au moins une interdiction d’un match en phase à élimination directe – un fait qui irritera Guardiola.

Néanmoins, le patron de City était heureux de voir les points positifs après la défaite.

Les progrès de la ville déjà sécurisés

En effet, il n’a pas tardé à féliciter ses joueurs pour avoir déjà fait le travail.

« En première mi-temps, nous avons manqué de rythme », a déclaré Guardiola. « Nous avons eu des problèmes à contacter et ils ont une très bonne équipe – nous le savions avant la phase de groupes », a-t-il poursuivi.

« La seconde mi-temps a été bien, bien meilleure, mais malheureusement, nous avons commis une ou deux erreurs et ils nous ont punis. Nous avons mieux joué en seconde période. Nous avons été plus agressifs, nous avons joué pour gagner le match et nous avons perdu. Félicitations à Leipzig.

«Nous avons fait une phase de groupes incroyable, nous nous sommes qualifiés avec un match à jouer d’un groupe difficile. Je suis donc plus que satisfait des performances à chaque match. Puis en février, j’espère que nous pourrons arriver dans les meilleures conditions possibles.

Guardiola fournit des mises à jour sur les blessures de Foden et Ake

City a terminé le match avec des problèmes de blessures autour de Phil Foden, qui est parti à la mi-temps, et de Nathan Ake. Le Néerlandais a été retiré tardivement après avoir subi une blessure au dos.

Guardiola ne semblait cependant pas trop inquiet – et insiste sur le fait que City en saura plus à leur retour à Manchester.

« Nathan a un problème avec son dos – nous verrons demain », a déclaré Guardiola.

« Phil a eu des problèmes au début du match avec sa cheville. Il a eu un peu de mal, il a donc été retiré par précaution et nous avons mis Raheem à sa place.

