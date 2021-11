Guardiola envoie un rappel à Man Utd après avoir expliqué aucune sous-décision

Pep Guardiola a tenu à rappeler à Manchester United à quel point Manchester City s’est bien comporté à Old Trafford pendant son règne après leur dernière victoire dans le derby.

City a revendiqué le droit de se vanter dans le derby de Manchester grâce à un but contre son camp d’Eric Bailly et une arrivée de Bernardo Silva. Le résultat signifie qu’ils ont six points d’avance sur leurs rivaux au classement de la Premier League.

Cela s’est avéré être le moyen idéal pour City d’entrer dans la trêve internationale car ils visent à maintenir la pression sur Chelsea en haut du classement.

Des questions seront à nouveau posées de l’autre côté du clivage de Manchester. Guardiola a peut-être mis du sel dans leurs blessures en leur rappelant le récent bilan positif de City à Old Trafford.

A cette occasion, il a de nouveau estimé qu’ils étaient une bonne valeur pour leur victoire.

Il a déclaré à Sky Sports: «Ici à Old Trafford, toujours une bonne performance en général depuis que nous sommes ensemble. Nous avons gagné de nombreuses fois, bien plus que dans n’importe quel autre stade.

« Une solide performance, un bon match et une victoire méritée. Encore trois points.

« Il faut mettre la balle au frigo. Beaucoup de passes, beaucoup de passes. Sauf 10 minutes au milieu quand j’ai pensé qu’on perdait un ballon stupide, vraiment bien.

« Le mouvement est la balle, chacun doit être à sa place. Quand tu bouges beaucoup, pas bien. Le ballon arrive là où nous sommes.

City a réussi 16 tirs contre cinq pour United, mais n’a pu en diriger que cinq sur la cible.

On a demandé à Guardiola s’ils auraient dû marquer plus, mais bien qu’il admette à quel point il est exigeant, cela ne semble pas trop le déranger.

Il a répondu : « C’est bon. Je suis si exigeant, nous sommes si exigeants pour nous-mêmes mais je suis très content. C’est le jeu dont nous avions besoin.

« Ils [Manchester United] sont si dangereux. C’est pourquoi nous avons eu un match avec beaucoup de contrôle. Si vous les laissez courir à Old Trafford, c’est un peu comme Anfield. Ils sont construits pour ça.

« Nous avons joué le jeu dont nous avions besoin aujourd’hui. Il faut jouer vite, déplacer le ballon et faire les touches dont chaque joueur a besoin, mais aussi essayer de mettre le ballon dans la poche.

Guardiola n’explique aucune sous-décision

Guardiola n’a utilisé aucun de ses remplaçants, expliquant qu’il pensait que le jeu était suffisamment « confortable » pour qu’il ne s’inquiète pas.

Il a déclaré : « Le match était de 2-0 et tout était confortable. Je sentais que je n’avais pas besoin de changer.

City devra maintenir ce genre de performance après la trêve internationale et au-delà. Cherchant à conserver leur titre de Premier League, ils savent que ce sera un reste de saison compétitif.

Guardiola a déclaré: « Trois matchs maintenant 27 à gauche. Nous avons perdu des points à la maison [to Crystal Palace recently].

« En ce moment, Chelsea est imparable. Nous savons que nous ne pouvons pas perdre beaucoup de points pour être proches d’eux, mais contre les six grands, nous avons bien performé.

«Le plus important est que nous sommes venus à Old Trafford et pouvons dire que ces gars ont bien joué. C’est ce dont je suis le plus heureux après six ans ici. Nous avons essayé de jouer notre jeu.

